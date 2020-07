La rivolta delle ex, Italia 1/ Soggetto è tratto da un racconto di Charles Dickens (5 luglio)

La rivolta delle ex va in onda su Italia 1 oggi, domenica 5 luglio, a partire dalle 21,30. Si tratta di una pellicola americana realizzata nel 2009 dalla Warner Bros in collaborazione con la New Line cinema per la regia di Mark Waters mentre il soggetto è tratto da un racconto di Charles Dickens, Canto di Natale, rivisto grazie a Jon Lucas e Scott Moore, ottenendo una chiave maggiormente moderna. Il montaggio di questo film è stato eseguito da Bruce Green, il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Daryn OKada, le musiche della colonna sonora portano la firma di Rolfe Kent e nel cast sono presenti Matthew McConaughey, Jennifer Garner, Michael Douglas, Breckin Meyer, Lacey Chabert e Daniel Sunjata.

La rivolta delle ex, la trama del film

In La rivolta delle ex ci troviamo negli Stati Uniti d’America ed in particolar modo in una cittadina dove vive un fotografo professionale di nome Connor. Oltre ad essere famoso per le sue qualità in ambito fotografico Connor è anche sulla bocca di tutti per essere un incallito donnaiolo. Il suo stile di vita soprattutto per quanto riguarda l’aspetto sentimentale non prevede alcun genere di legame il che gli permette di avere molteplici esperienze e nessun obbligo nei confronti di alcuna donna. Dovendo tornare nella propria cittadina natale per prendere parte alle nozze del suo amato fratello incontra una vecchia fiamma degli anni passati di nome Jennifer. Quella stessa notte mentre sta sognando vedi apparire lo spirito del suo defunto zio Wayne il quale lo rimprovera per lo stile di vita che sta portando avanti e soprattutto cerca di fargli capire come la sua interpretazione di vita sentimentale non lo potrà mai renderlo felice come invece vorrebbe.

Lo zio gli preannuncia l’arrivo di tre spiriti rappresentati da tre ragazze che hanno caratterizzato la sua vita passata, presente e futura e che gli permetteranno di effettuare un vero e proprio viaggio per scoprire tutti i lati oscuri di quello che sta facendo. Attraverso questa incredibile esperienza l’uomo si renderà conto di come abbia fatto soffrire durante la sua esistenza molteplici persone e soprattutto tantissime donne diventate in maniera abbastanza estemporanea e sui generi delle ex. Inoltre scoprirà che nel suo futuro ci potranno essere soltanto tante delusioni d’amore e soprattutto un mondo fatto di grande solitudine nella quale troverà mai gli affetti necessari che poi sono il vero sale dell’esistenza. Tutto questo permetterà all’uomo di rivedere le proprie mire e soprattutto di affrontare l’aspetto sentimentale in maniera differente.

