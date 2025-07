La rivolta delle ex è ispirato al Canto di Natale di Dickens e vede protagonista Matthew McConaughey alle prese con Jennifer Garner e Michael Douglas

La rivolta delle ex, film su Italia 1 diretto da Mark Waters

Martedì 8 luglio 2025, andrà in onda, in prima serata su Italia 1, alle ore 21:20, la commedia sentimentale dal titolo La rivolta delle ex. Si tratta di un progetto cinematografico statunitense prodotto nel 2009 da Warner Bros. e New Line Cinema, con la regia di Mark Waters, noto anche per avere diretto Quel pazzo venerdì, Mean Girls e I pinguini di Mr. Popper.

Robbie Williams, malore durante il concerto/ Vomita sul palco: poi la confessione

La colonna sonora è invece composta da Rolfe Kent, che ha collaborato con Waters in diverse occasioni a partire da Maial Campers – Porcelloni al campeggio (2001) fino a I pinguini di Mr. Popper (2011).

Il protagonista è interpretato dall’attore di fama internazionale Matthew McConaughey, volto di numerose commedie romantiche di successo, come Prima o poi mi sposo, Come farsi lasciare in 10 giorni e A casa con i suoi. Al suo fianco nomi noti del cinema, tra cui: Jennifer Garner, Michael Douglas, Breckin Meyer, Lacey Chabert ed Emma Stone.

Location Un duca all’improvviso, dove è stato girato il film/ Trama ‘inglese’, riprese in Irlanda!

La trama del film La rivolta delle ex: fantasmi dal passato e la redenzione di un dongiovanni

La rivolta delle ex racconta la storia di Connor Mead, un affascinante e talentuoso fotografo amante delle belle donne. La sera prima del matrimonio di suo fratello Paul, il protagonista incontra per caso una sua ex fidanzata, Jenny. È così che durante la notte gli arriva in visita il fantasma di un suo zio defunto che gli annuncia che presto vedrà tre fantasmi: la ragazza del passato, del presente e del futuro.

I tre fantasmi lo aiuteranno a comprendere tutti gli errori che ha fatto nella sua vita amorosa e come rincorrere relazioni fugaci in realtà rappresenti una falsa felicità.

In particolare, il primo fantasma è quello della sua fidanzatina Allison, la prima ad averlo deluso e ad averlo portato ad essere diffidente verso il gentilsesso.

Delitto di Garlasco, giallo dell'impronta di scarpa su Chiara Poggi/ "Almeno due persone nella villetta..."

È proprio lei a fargli rivivere i momenti trascorsi con Jenny, ricordandogli come l’aveva abbandonata dopo la notte trascorsa insieme.

Il secondo fantasma, invece, è quello della sua segretaria Melanie, che gli presenta tutte le donne con cui nel tempo ha avuto brevi relazioni e come proprio alcune di esse si siano alleate per vendicarsi.

Infine, l’ultimo fantasma è quello di una donna bionda che non parla, che gli mostra come nessuno sarà presente il giorno del suo funerale, mentre Jenny nel frattempo avrà iniziato una nuova vita con un altro uomo. In preda alla disperazione Connor cercherà, così, di fare tutto il possibile per rimediare agli errori del passato e riconquistare la bella Jenny.