La rosa della vendetta anticipazioni turche, prossime puntate: Vefa scopre che Deva e Mert sono stati fidanzati

Ogni domenica in prima serata su Canale 5 le vicende di Gulcemal (Murat Ünalmış) Deva (Melis Sezen) e tutti gli altri protagonisti continueranno ad appassionare al pubblico con risvolti inaspettati, intrighi, tradimenti, colpi di scena che non mancheranno anche nelle prossime puntate de La rosa della vendetta anticipazioni turche, infatti, svelano che molti nodi verranno al pettine. Protagonista delle trame delle nuove puntate sarà Gulendam. Vi abbiamo già anticipato che la sorella di Gulcemal scoprirà di essere davvero incinta e sarà al settimo cielo ma questa felicità durerà poco.

Anticipazioni La rosa della vendetta, puntata 15 settembre 2024/ Deva scopre che Gulcemal è figlio di Zafer

Da La rosa della vendetta anticipazioni turche, infatti, si scopre che Gulendam scoprirà che in passato il marito Mert è stato fidanzato con Deva e, cosa peggiore, è ancora innamorato di lei. Tale scoperta per lei sarà un trauma e per questo arriverà anche ad un gesto spiazzante. Andando con ordine, Gulcemal, che non ha mai visto di buon occhio il cognato, chiederà a Vefa di indagare sul suo conto. L’uomo farà hackerare il suo telefono e scoprirà i vecchi messaggi inviati da Mert e Deva. A questo punto Vefa sarà di fronte ad una difficile scelta: dire la verità al suo amico fraterno o non dire niente per evitare ulteriore scompiglio?

La rosa della vendetta, anticipazioni puntata di oggi 8 settembre 2024/ È scontro tra Gulendam e Gulcemal

Anticipazioni La rosa della vendetta delle nuove puntate, Gulendam tenta il suicidio

Da La rosa della vendetta anticipazioni turche si scopre che gli eventi precipiteranno bruscamente, Vefa non esiterà ad affrontare Mert. Durante la loro discussione verrà fuori tutta la frustrazione di Vefa, da tempo innamorato di Gülendam e costretto a vederla al fianco del marito. Il braccio destro di Gulcemal sarà talmente arrabbiato che proverà a strozzare Mert. Tutto questo avverrà dentro la tenuta di Gülcemal, sotto gli occhi di Gülendam che da lontano li vedrà litigare. Lei si preparerà a intervenire per separarli, ma una frase di Vefa la lascerà sconvolta e senza parole: “Sai quanto mi piacerebbe dire a Gülendam che il suo caro marito è l’ex fidanzato di Deva“. La scoperta della verità sarà un bruttissimo colpo per la donna che arriverà persino a fare un gesto estremo, Gulendam tenterà il suicidio tagliandosi le vene.