La rosa di San Valentino/ Su Rai 2 il film con Cameron Mathison

La rosa di San Valentino va in onda oggi, domenica 6 febbraio, a partire dalle ore 14.00 su Rai 2. Si tratta di un film romantico prodotto negli Stati Uniti d’America nel 2018 e diretto dal promettente regista Don McBrearty. Il cast scelto per la realizzazione della pellicola vede spiccare principalmente il ruolo di Cameron Mathison, Damon Runyan, Mary Long e Danica McKellar. Prodotto girato per la televisione sicuramente è indirizzato a un pubblico preciso, rimane comunque un prodotto gradevole che può essere affrontato a tutte le età.

La rosa di San Valentino, la trama del film: una giovane ragazza e…

Protagonista delle vicende raccontate de La rosa di San Valentino è Helen Russell, una giovane ragazza che da diverso tempo gestisce con amore e dedizione un negozio di fiori. Per lei si tratta di una vera e propria passione, come dimostrato dalla cura e attenzione utilizzate per la realizzazione delle composizione e confezioni che lei stessa crea. Il periodo di San Valentino è ormai alle porte ed è motivo per la ragazza di sognare anche per lei un futuro ricco d’amore così come accaduto ai suoi genitori che purtroppo sono da tempo passato a miglior vita. Inoltre, il periodo merita anche maggiore impegno dal punto di vista lavorativo vista la grande richiesta di composizioni personalizzate.

L’occasione della sua vita arriva proprio grazie a quello che per anni è stato un suo grande amico, ovvero Henry Hart. Il ragazzo gestisce un centro di botanica ed invita la ragazza ad un ballo in maschera che proprio per la sera di San Valentino avrà luogo all’interno dei giardini da lui gestiti. Durante il ballo Helen si diverte e cerca di scorgere qualcuno che possa rappresentare per lei la vera occasione d’amore. Ad un certo punto si intrattiene proprio con un ragazzo che fin dal primo momento pensava fosse proprio il suo migliore amico.

Al termine della serata però la ragazza scopre che in realtà dietro la maschera non si nascondeva l’amico, andando completamente nel panico al pensiero che nessuno dei due avrebbe mai potuto risalire all’identità dell’altro. A nulla è servito anche il gesto del ragazzo di lasciar cadere una rosa rossa come segno di riconoscimento. Infatti, Helen aveva ingenuamente pensato che quel gesto potesse essere un modo piuttosto semplice per risalire all’identità del ragazzo, sempre convinta che in realtà si trattasse di una sorta di scherzo da parte di Henry. Fortunatamente per lei, dopo tante ricerche e con l’aiuto delle persone vicine riesce a risalire all’identità dell’uomo coronando finalmente il suo grande sogno e bisogno d’amore.

