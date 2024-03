La rotazione della Terra sta rallentando: colpa dello scioglimento dei ghiacci/ Ecco cosa sta avvenendo

Lo scioglimento dei ghiacci sta leggermente rallentando la rotazione terrestre. Questo quanto si legge sul sito di Wired, spiegando come il cambiamento climatico stia quindi intervenendo in maniera importante sulla vita della Terra. A dimostrarlo è un autorevole studio pubblicato su Nature, specificando come tale modifica stia avendo delle conseguenze anche sul modo in cui misuriamo il tempo. Cosa succede quando il ghiaccio si scioglie?

Cambia il punto in cui si concentra la massa terrestre, un cambiamento che a sua volta influenza appunto la velocità angolare della Terra. Duncan Agnew, geofisico dello Scripps Institution of Oceanography dell’Università della California a San Diego, nonché autore dello stesso studio, ha spiegato che: “Se una pattinatrice inizia a girare, quando abbassa le braccia o allunga le gambe, rallenterà”. Di conseguenza con meno ghiaccio solido ai poli, ci sarà più massa attorno all’equatore. Wired ricorda come dalla fine degli anni ’60 abbiamo iniziato ad utilizzare il Tempo coordinato universale, il cosiddetto Utc, per impostare i fusi orari; si basa sugli orologi atomici e tiene anche il passo con la rotazione della Terra.

LA ROTAZIONE DELLA TERRA STA RALLENTANDO: “NEL 2026 SI PENSAVA CHE…”

Visto che la velocità con cui il nostro pianeta ruota non è sempre costante, le due scale temporali sono leggermente divergenti, di conseguenza è necessario aggiungere di tanto in tanto un cosiddetto “secondo intercalare” che le riporta in sincronia. I cambiamenti a lungo termine per quanto riguarda la rotazione della Terra sono stati guidati in particolare dall’attrito delle maree sul fondo dell’oceano, che hanno provocato un rallentamento della stessa.

Wired specifica però che negli ultimi anni, per via di una serie di combinazioni come ad esempio il movimento del fluido all’interno del nucleo liquido della Terra, quest’ultima ha cominciato a girare con maggiore celerità, e ciò ha spinto gli scienziati a prendere in considerazione la possibilità, per la prima volta nella storia, di sottrarre un “secondo intercalare negativo” dagli orologi di tutto il mondo a partire dal 2026: ciò avrebbe importanti ripercussioni su satelliti, sistemi informatici e finanziari.

LA ROTAZIONE DELLA TERRA STA RALLENTANDO: COLPA DELLO SCIOGLIMENTO DEI GHIACCI. “STA INFLUENZANDO…”

Come detto sopra, però, è intervenuto lo scioglimento dei ghiacci polari che sta avendo l’effetto opposto, ovvero, rallentare la rotazione della Terra, di conseguenza la possibilità di sottrarre il secondo ci sui sopra è già slittata di tre anni, posticipata al 2029. Quando il ghiaccio si scioglie a causa del riscaldamento globale, derivante a sua volta dall’uso di combustibili fossili da parte dell’uomo, l’acqua di fusione si sposta dai poli verso l’equatore, rallentando appunto la rotazione.

“Lo scioglimento dei ghiacci polari è stato abbastanza grande da influenzare notevolmente la rotazione dell’intera Terra in un modo senza precedenti”, ha precisato Agnew che poi aggiunge e conclude: “Per me, il fatto che gli esseri umani abbiano causato un cambiamento nella rotazione della Terra è sorprendente”. La speranza è che questo fenomeno non porti a modifiche drastiche nella vita: chi può dirlo.











