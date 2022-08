La Rua/ “Sotto un treno” c’è Elisa nella svolta della loro carriera

La Rua è una delle band che vedremo esibirsi ai Tim Summer Hits 2022. Di recente è uscito il loro nuovo lavoro, “Sotto un treno” che è già un successo e che ha segnato di fatto una svolta, un’inversione di marcia, nella loro carriera. A spingerli c’è una grande della musica italiana come Elisa che li ha voluto per aprire i suoi live a Verona donando loro grandissima visibilità. Dal canto loro però La Rua non hanno perso l’occasione per raccontarsi attraverso la musica e per dimostrare di essere all’altezza della situazione. La nuova canzone è stata prodotta da Charlie Mariani e Nacor Fischetti proprio insieme alla Toffoli che è stata anche supervisore delle fasi di creazione di questa ballata definita rock. La svolta è arrivata col passato, infatti La Rua fino a questo momento si era distinta per dare alle canzoni un aspetto neo-folk molto diverso. Di fatto questo nuovo brano sancisce dunque anche un certo eclettismo di una band che ora non si pone più limiti.

Elisa "Credo sia proprio una crisi di identità degli esseri umani"/ L'urlo di denuncia

La Rua, la carriera del gruppo musicale

La Rua è un gruppo musicale italiano formatosi nel 2009 ad Ascoli Piceno. I suoi componenti sono: Daniele Incicco è il cantante e suona il tamburo, William D’Angelo alla chitarra e ai cori, Davide Fioravanti al pianoforte, sintetizzatore, fisarmonica e cori, Nacor Fischetti alla batteria, Alessandro Mariani al banjo e alla chitarra e Matteo Grandoni al basso e al contrabbasso. Nel 2016 hanno partecipato al programma televisivo Amici di Maria De Filippi raggiungendo il serale nella squadra bianca. Non hanno vinto il programma ma hanno ottenuto un grande successo che li ha portati a firmare un contratto con l’Universal Music. La band si è esibita, infatti, sul palco alternandosi a cantanti quali: The Kolors, Achille Lauro, Albe, Alvaro Soler, Chiara Galiazzo, Tancredi, Elisa, Elodie, Fedez, Tananai, Mara Sattei, La Rappresentante di Lista, Matteo Romano, Raphael Gualazzi, Michele Bravi e tanti altri. Ha realizzato, dall’inizio della sua carriera, tre album in studio, intitolati La Rua, Sotto effetto di felicità e Nessuno segna da solo; un EP Nessuno segna da solo e numerosi singoli. Inoltre, questo gruppo ha anche realizzato delle collaborazioni con altri artisti per alcune canzoni. Tra tutte le canzoni che ha realizzato questa artista ricordiamo: Sotto un treno, Sull’orlo di una crisi d’amore, Il sabato fa così, Non ho la tristezza, Non sono positivo alla normalità, I 90, Tutta la vita questa vita, Sotto effetto di felicità, Ti aspetterò, Magneti vicini, Alla mia età si vola e tante altre.

Elisa/ “Mio marito Andrea Rigonat? Non ci siamo innamorati subito: la mia famiglia…”

Il video di Sotto un treno di La Rua

LEGGI ANCHE:

Elisa, concerti Pistoia e Bologna rinviati per Covid/ Nuove date e rimborso biglietti

© RIPRODUZIONE RISERVATA