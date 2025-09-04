Gaffe nella trasmissione Morning News che ha spoilerato il nome del nuovo campione de La ruota della fortuna.

Nonostante il ritorno di Affari tuoi e Stefano De Martino, La ruota della fortuna continua ad essere un successo di canale 5 incollando milioni di telespettatori davanti ai teleschermi. Un successo celebrato da Pier Silvio Berlusconi come è stato mostrato nella puntata di Morning News in onda questa mattina. Dario Maltese ha infatti mandato in onda il filmato con l’ingresso di Pier Silvio Berlusconi nello studio de La ruota della fortuna durante le registrazioni delle prossime puntate.

Le telecamere, però, hanno mostrato non solo l’amministratore delegato di Mediaset che ha salutato Gerry Scotti, ma anche i nomi dei concorrenti svelando così anche quello del campione che, a quanto pare, cambierà nelle prossime puntate.

La ruota della fortuna: chi è il nuovo campione

Per tutta l’estate, La ruota della fortuna ha appassionato il pubblico a cui i vari campioni hanno regalato grandi emozioni con la loro bravura. Nella puntata di ieri sera, mercoledì 3 settembre 2025, il titolo di campion è andato a Stefano che, dopo aver battuto Cristiana, in carica da una sola puntata, ha vinto 12.800 euro e un viaggio alle Maldive grazie a La Ruota delle Meraviglie.

Tuttavia, l’avventura di Stefano come campione de La ruota della fortuna non sarà lunghissima perché come ha svelato lo spoiler involontario di Morning news ci sarà un cambio della guardia. Durante la clip che ha mostrato l’arrivo in studio di Pier Silvio Berlusconi, infatti, nella postazione centrale occupa dal campione, c’era Miriana. Sarà lei, dunque, la nuova campione de La ruota della fortuna.