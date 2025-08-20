Gerry Scotti annuncia una puntata speciale de La Ruota della Fortuna che andrà in onda a settembre: ecco a chi sarà dedicata

Gerry Scotti è pronto a regalare al pubblico di Canale 5 una puntata speciale de La Ruota della Fortuna. Il format è tornato con un’edizione tutta nuova e ad un orario inedito, ovvero al posto di Strisci La Notizia, conquistando sin da subito un’importante fetta di pubblico. Il successo dello storico game show, che si è però aggiornato con tanti nuovi giochi e regole, è stato travolgente, e accolto da Scotti e dalla bellissima Samira Lui con grande gioia.

In un’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, il conduttore ha però fatto un annuncio inaspettato: presto ci sarà una puntata speciale. L’occasione? Omaggiare Pippo Baudo. “Ho già parlato con i miei autori, a settembre gli dedicheremo un’intera puntata della Ruota della Fortuna… Sarà tutta a tema Pippo Baudo. I baudisti potranno scatenarsi.” ha dichiarato Scotti, anticipando la grande notizia.

La Ruota della Fortuna, a settembre una puntata speciale per omaggiare Pippo Baudo: l’annuncio

Pippo Baudo è morto lo scorso 16 agosto, lasciando un vuoto incolmabile nel panorama dello spettacolo italiano. Tantissimi, in questi giorni, lo hanno omaggiato pubblicamente, ricordando quanto sia stato importante per la TV italiana, al punto da esserne considerato il ‘padre’. Tra questi c’è lo stesso Gerry Scotti, che lo ha definito “Il più perfezionista, il più preparato… Davanti a uno come lui possiamo solo inchinarci.” nel corso della sua intervista. La Ruota della Fortuna lo omaggerà dunque con una puntata speciale che vedremo in onda a settembre, le cui domande saranno dunque tutte basate sulla vita, la carriera e i successi di Pippo Baudo.