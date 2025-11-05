Claudia Gerini critica la nuova edizione de La Ruota della Fortuna, l'attrice non gradisce il 'cliché' presentatore e bella ragazza.

Claudia Gerini è stata ospite di Stefano Rapone e Daniele Tinti nel podcast Tintoria, dove si è lasciata sfuggire diverse e interessanti rivelazioni. Ha parlato della sua carriera, del nuovo film ‘Fuori la verità’ che uscirà al cinema dal 6 novembre 2025 e molto altro ancora. Durante l’ospitata ha anche lanciato una stoccata alla nuova edizione de La Ruota della Fortuna condotta da Gerry Scotti su Canale 5 alle 20.40.

Senza giri di parole l’amatissima attrice ha detto che il fatto che al fianco di Gerry Scotti ci sia Samira Lui è un vero e proprio cliché. Il noto conduttore in varie interviste l’ha definita una co-conduttrice della trasmissione, anche se ricopre lo stesso ruolo delle vallette delle passate edizioni. Claudia Gerini ha detto che ancora oggi nella trasmissione c’è la ragazza che va a girare la letterina ed è mezza n*da.

Riferendosi ancora a La Ruota della Fortuna l’attrice ha aggiunto: “Ancora oggi vedo, e sono passati cento anni, il presentatore e la bella ragazza che va a girare la lettera. Secondo me è una cosa anacronistica, non si può più guardare questa cosa”. Lei pensa che avrebbero potuto optare anche per un ragazzo per girare la lettera, oppure entrambi, però vestiti in modo normale.

Claudia Gerini tra le varie cose ha parlato anche di Non è la Rai, lei approdò nella nota trasmissione quando aveva diciotto anni per fare esperienza dal momento che lavoravano, cantavano e ballavano. Lei aveva già fatto cinema e voleva continuare a recitare, infatti dopo cinque mesi andò via perché vedendola in televisione la scartavano ai provini. Quella però è stata per lei una bellissima esperienza durante la quale si è divertita molto.

