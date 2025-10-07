Perché Samira Lui si commuove a La Ruota della Fortuna? L’ha spiegato lei stessa: “Sono pianti di gioia”

Non si riesce ad arginare il successo de La Ruota della Fortuna che entra ogni sera nelle case di cinque milioni di spettatori con garbo, divertimento e grande tensione per i soldi che si possono vincere nel gioco finale. A condurre ogni sera un veterano della tv come Gerry Scotti con l’aiuto della bellissima Samira Lui, che sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni racconta di non aver mai avuto la lacrima facile.

Eppure quando dei concorrenti che non hanno grandi disponibilità economiche, o delle difficoltà da superare, riescono a portarsi a casa centomila oppure duecentomila euro le lacrime le scendono facili: “Sono empatica e i miei sono pianti di gioia”, appunto perché riesce a immedesimarsi in queste famiglie, dato che la sua non naviga di certo nell’oro.

Poi quando capita che un giovane concorrente abbraccia il padre ecco che la commozione di Samira Lui (non si è mai rifatta) è difficile da contenere perché per lei è un’assenza che si fa sentire dato che non esiste nel suo percorso di crescita. Ma la vita dà e la vita toglie e in questo caso a lei ha dato tanto: il successo con La Ruota della Fortuna che ogni sera vince contro Affari Tuoi di Stefano De Martino.

Sempre durante l’intervista la valletta di Gerry Scotti ha rivelato che “gioco mentalmente con i concorrenti” e spesso sa la soluzione del tabellone prima del campione di turno, dimostrando una discreta capacità. Ora la gente la riconosce per strada e per lei è una grande gioia che spera possa continuare a lungo.

