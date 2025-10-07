La ruota della fortuna, nuovo gioco e regolamento: Mediaset introduce il gioco delle nazioni e un regolamento diverso

Cambiamenti in vista alla nuova edizione de La ruota della fortuna, il game show condotto da Gerry Scotti si presenta al pubblico in una veste inedita. Dopo i grandi numeri raccolti nelle ultime settimane, Mediaset ha deciso di aggiungere ancora più pepe alla trasmissione, che da questa sera porterà dei nuovi contenuti davanti alla nutrita schiera di telespettatori di Canale Cinque.

La ruota della fortuna, sempre con la coppia formata da Gerry Scotti e della bellissima Samira Lui, presenterà la busta speciale tra i 24 spicchi della ruota, che avrà al suo interno un buono. Cambia anche il GiraMondo sarà dedicato ogni volta a una nazione diversa, e vedrà al centro del tabellone una parola curiosa in uso in quel Paese, un modo per arricchire e rendere ancora più intrigante il game show di Canale Cinque che continua a macinare ascolti interessanti nel programma.

La ruota della fortuna e il nuovo regolamento: la volontà di Mediaset

Canale Cinque continua a puntare forte su La ruota della fortuna, che continua ad avere la meglio nello scontro a distanza con Stefano De Martino e Affari Tuoi. Il game show di Mediaset continua a macinare grandi numeri e con questa mossa la tv di Cologno Monzese ha dimostrato di voler calare un altro asso nella manica per rendere il tutto ancora più coinvolgente e interessante.

Una strada che Mediaset ha deciso di continuare a battere con colpi di scena e introduzioni che sicuramente saranno ben accolte dai telespettatori in queste settimane. Vedremo come risponderanno i telespettatori, pronti a godersi lo spettacolo su Canale Cinque, il tutto ovviamente capitanato da Samira Lui e Gerry Scotti, la fortissima coppia di padroni di casa de La ruota della fortuna.

