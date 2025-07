Parte una nuova avventura targata Mediaset ma rispolverando un format che è di fatto storia della televisione italiana; oggi, 14 luglio 2025, alle 20.30 si accendono i riflettori de La Ruota della Fortuna in una versione per certi versi rivisitata rispetto al passato ma che mantiene la formula che che l’ha reso il game show per eccellenza. L’azienda di Cologno Monzese punta a rendere ancor più agguerrita la concorrenza nella fascia oraria che lancia la prima serata; dall’altra parte ci sarà Techeteche TopTen con Bianca Guaccero alla conduzione.

A prescindere da quale sarà l’esito del duello a colpi di share, vediamo quali sono le novità che riguarderanno La Ruota della Fortuna in onda da questa sera – 14 luglio 2025 – alle ore 20.30. Alla conduzione ritroviamo uno dei volti più apprezzati e familiari in Mediaset: Gerry Scotti, affiancato da Samira Lui che porterà ulteriore brio e simpatia alla sfida verso il cospicuo premio in denaro.

La Ruota della Fortuna: montepremi, format rinnovato e nuovo gioco finale

Come riporta DavideMaggio, una prima novità riguarda gli aspetti scenografici e sonori; lo studio de La Ruota della Fortuna è stato rinnovato e con l’aggiunta di una band che suonerà dal vivo per rendere i momenti musicali ancor più coinvolgenti e apprezzati. Nel merito della gara avremo invece il classico format con 3 concorrenti alle prese con le 24 caselle colorate che compongono la ruota e alle quali è assegnato un valore in denaro. Ogni risposta esatta porterà i concorrenti ad accumulare la somma che potrebbe poi diventare montepremi ma solo uno avrà l’onere e l’onore di raggiungere l’ultima sfida de La Ruota della Fortuna.

Il vero ‘colpaccio’ in termini di format rivisitato riguarda il nuovo gioco finale de La Ruota della Fortuna. Una sfida inedita attenderà l’aspirante campione che avrà la possibilità di portarsi a casa come montepremi fino a 200 mila euro. Il fortunato non dovrà superare solo l’ostico enigma di 1 frase; saranno infatti 3 con l’aggiunta della ‘Ruota delle Meraviglie’ che aggiungerà ulteriore brio e concitazione al gioco finale de La Ruota della Fortuna.