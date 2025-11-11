La Ruota della Fortuna si prende la prima serata: il Grande Fratello spostato al martedì? La scelta di Mediaset

Da quando su Canale5 va in onda La Ruota della Fortuna i vertici Mediaset festeggiano perché erano decenni che non si vedevano certi numeri nella fascia più prestigiosa della tv. Striscia La Notizia aveva annichilito quella fascia, distrutta giorno dopo giorno da Affari Tuoi, poi il cambio di rotta di un’azienda che pare abbia preso una decisone davvero clamorosa: quella di far sbarcare il quiz di Gerry Scotti e Samira Lui in prima serata.

Serena Grandi e Luca Barbareschi sono stati insieme? Lo ‘scoop’ a La Volta Buona!/ “Quel bacio sul set…”

Stando alla segnalazione di Hit su Affari Italiani sarebbe già stato scelto il giorno per mandare in onda in prima serata il quiz così tanto amato dal pubblico italiano: quella di lunedì 24 novembre. Insomma, dopo aver cannibalizzato la prima serata (infatti non inizia prima delle 22.00, ormai) ecco che se la prenderà senza troppa paura di stancare a lungo andare.

Caterina Balivo e Luca Barbareschi, che scontro a La Volta Buona!/ “Non dire stron*ate, fammi parlare!”

La Ruota della Fortuna si scontrerà con Sandokan dal 24 novembre

Ma perché Mediaset ha deciso di piazzare La Ruota della Fortuna in prima serata il 24 novembre al posto del Grande Fratello? Secondo quanto si legge su Affari Italiani sarebbe una mossa pensata per contrastare la fiction Sandokan con Can Yaman. Una sfida diretta tra due generi davvero diversi: chi avrà la meglio? Non basterà fato altro che avere pazienza.

In tutto questo quel flop colossale che è il reality show condotto da Simona Ventura dovrebbe essere spostato al martedì sera a partire dal 25 novembre mantenendo la collocazione fino a metà dicembre quando dirà addio ai telespettatori. Al mercoledì dovrebbero rimanere Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada con il loro show musicale.

Antonella Clerici a Tale e quale show o Ballando con le stelle?/ Lei spiazza: "Non parteciperei mai perché…"