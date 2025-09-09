La Ruota della Fortuna si allunga fino a dicembre e Striscia la notizia cancellata? Spunta una nuova indiscrezione bomba: scelta di Mediaset

Il grande successo che sta avendo ormai da mesi La Ruota della Fortuna potrebbe indurre i vertici di Mediaset ad allungare la durata del programma, facendolo arrivare addirittura fino a dicembre. Ad annunciarlo è stato Gerry Scotti, che ha scritto sui social un messaggio che è circolato immediatamente tra i fan, che sperano. “A luglio vi dicevo: “Vi faremo compagnia ad agosto”. Ad agosto vi ho detto: “Vi faremo compagnia a settembre”. A settembre vi dico che starete con noi fino alle castagne e probabilmente fino al panettun, vi va bene?”. Dunque, dalle parole del conduttore e padrone di casa si evince che una volontà da parte di Mediaset di allungare la durata del programma, forse addirittura fino a dicembre.

La Ruota della Fortuna si allunga fino a dicembre? Spunta l’ipotesi choc: Striscia la Notizia cancellata?

Mano a mano, la direzione di Mediaset ha deciso di spostare la fine della trasmissione pre-prima serata, spostandolo da luglio ad agosto e poi ancora a settembre. Ora addirittura sembrerebbe che il programma possa arrivare a dicembre. Eppure, in fase di presentazione proprio Pier Silvio Berlusconi aveva detto che anche se La Ruota della Fortuna avesse fatti “trilioni di ascolti“, Striscia la Notizia sarebbe tornata proprio in autunno. Anche Jimmy Ghione, inviato storico del tg satirico, è convinto del suo ritorno molto presto.

Le parole di Gerry Scotti, però, non sono passate inosservate e gli appassionati e i fan della trasmissione sperano che sia davvero così e che La Ruota della Fortuna possa rimanere ancora a lungo. Lo show condotto da Gerry, con Samira Lui come valletta, è infatti uno dei più amati e i fan sperano che possa restare davvero in televisione fino a Natale. Ed è a questo punto che ha iniziato a farsi largo un’ipotesi scioccante che tuttavia al momento è solo un’ipotesi: Striscia la notizia cancellata definitivamente? Al momento gli ottimi ascolti de La ruota della fortuna mettono sempre più a rischio il ritorno in onda del TG satirico di Antonio Ricci…

