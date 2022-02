La ruota delle meraviglie/ Su Rai 3 il film di Woody Allen con Kate Winslet

La ruota delle meraviglie, su Rai 3 un film drammatico

La ruota delle meraviglie andrà in onda oggi, 3 febbraio, su Rai 3, in prima serata, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di un film che appartiene al genere cinematografico drammatico e ha debuttato nei cinema di tutto il mondo durante l’anno 2017. Il regista di questo film è il maestro Woody Allen che come suo solito ha curato anche la sceneggiatura e il soggetto di questa pellicola.

All’interno del cast del film sono presenti diversi attori molto famosi come Kate Winslet, Jim Belushi, Juno Temple, Justin Timberlake, Max Casella e David Kumholtz. Le scenografie di questo film sono state realizzate da Santo Loquasto mentre la fotografia è stata curata dal professionista Vittorio Storaro.

La ruota delle meraviglie, la trama del film: Ginny e Humpty

Leggiamo la trama di La ruota delle meraviglie. Coney Island, anni cinquanta. Ginny lavora come cameriera in un ristorante che si trova a poca distanza dal famoso luna park dell’isola di New York. Ginny è sposata con Humpty e i due hanno un rapporto molto difficile. Difatti, quando Humpty beve maltratta la moglie e spesso i due arrivano alle mani con risultati disastrosi. Inoltre, Ginny ha avuto un figlio da un matrimonio precedente che è un piromane. Come se non bastasse, Ginny pensa spesso alla sua vita e la vede soltanto come ricca di fallimenti e dolori. La sua condizione non è tra le migliori e per questa ragione si abbatte completamente. Una luce nella vita di Ginny arriva grazie a Mickey, un ragazzo attraente che lavora come bagnino. Questa relazione comunque viene rovinata da Carolina, la figlia di Humpty, che è in fuga da un matrimonio difficile con un gangster. Tra mille peripezie, Ginny riuscirà a trovare un modo per ricominciare e capire per davvero cosa abbia la priorità nella sua vita.

