La Russa: “Campionato falsato”/ “Aiuti alla Juventus: basta sentore di necessità e..”

Sono passati solo un paio di giorni da che la matematica ha consegnato alla Juventus il titolo di Campione d’Italia e il nono scudetto di fila, ma pure le polemiche intorno all’ennesimo trionfo della Vecchia Signora, regina della Serie A anche post lockdown, non si placano. A rinfocolarle poi a pochi giorni fa è stato il vicepresidente del Senato Ignazio La Russa, grande tifoso dell’Inter, che pure da più parti non ha esitato a esprimere parole pesantissime nei confronti del club bianconero che, secondo la sua opinione, “sarebbe stato aiutato a vincere lo scudetto”. La prima bordata da parte del senatore di Fratelli d’Italia è arrivata la scorsa domenica, quando in un’intervista concessa ai microfoni di ADNKronos, non appena appresa la notizia che la Juventus, battendo la Sampdoria, ha conquistato anche lo scudetto Serie A 2019-20, La Russa aveva affermato: “Ha vinto la Juve, viva la Juve, ma era una storia già scritta: chi poteva impensierirla dopo il lockdown ha finito per reagire peggio della Juve, che non ha avuto concorrenti. E poi per la Juve, anche quando non ne ha bisogno, si scatena subito l”aiutino”. Secondo il senatore infatti, il lockdown e la chiusura degli stadi al pubblico hanno ostacolato le dirette rivali dei bianconeri nella caccia allo scudetto, e in aggiunta pure la stessa Juventus è stata aiutata, non appena era stato messo in dubbio il trionfo. “L’unico momento in cui è stata in pericolo la sicura vittoria della Juve, almeno in via del tutto teorica, è stato quando se avesse vinto l’Inter si sarebbe portata a 3 punti, cioè due domeniche fa, e subito un gol inesistente contro l’Inter è stato convalidato. Ho scritto che peggio della Juve ci sono solo gli arbitri juventini, anche perché in questo campionato la Juve non ha proprio avuto bisogno di aiuti” le parole roventi del vice presidente del Senato.

LA RUSSA: RIVALI JUVE PENALIZZATE DALLA CHIUSURA DEGLI STADI

Ma La Russa non si era fermato qui. Solo ieri, come ci riporta il Corriere dello sport, il senatore era poi intervento anche ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli e anche qui non ha esitato a puntare il dito contro la Juventus, “aiutata” a vincere lo scudetto di Serie A 2019-2020. La Russa ha dichiarato: “E l’aiutino è arrivato anche quest’anno ai bianconeri. Basta un piccolo sentore di necessità e scatta l’aiuto per loro, c’è poco da fare. La Juventus non ha bisogno degli aiuti che riceve. Ha giocatori straordinari”. Ma non solo: ripetendo che le prime rivali della Vecchia Signora sono state fortemente penalizzate al lockdown e dalla mancanza di pubblico negli stadi, pure La Russa ne ha approfittato per puntare il dito contro il governo, parlando anche della riapertura degli stadi. A tal proposito il politico di Fratelli d’Italia ha aggiunto: “Riaprire gli stadi parzialmente? Questo Governo ha interesse a mantenerci in uno stato di soggezione. Non reagisce ad un’emergenza ma ad un pericolo d’emergenza”.



