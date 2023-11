La Russa Jr e Tommaso Gilardoni saranno interrogati/ “Pm chiederà consenso su analisi Dna”

Il figlio di Ignazio La Russa e l’amico dj Tommaso Gilardoni saranno interrogati in procura a Milano, nell’ambito dell’inchiesta per violenza sessuale per il presunto stupro avvenuto tra il 18 e il 19 maggio scorso. Lo rivela l’Ansa, secondo l’invito a comparire è previsto per le prossime settimane. La novità è legata ad una prima svolta: l’invito a comparire sarà l’occasione per chiedere a Leonardo Apache La Russa e all’amico il consenso per comparare il loro profilo genetico con l’unica traccia di Dna, ritrovata sui reperti sequestrati e compatibile con un profilo maschile. Più dettagli li ha forniti Iceberg, programma di Telelombardia, spiegando che è stata rinvenuta solo una traccia di Dna maschile rinvenuta dalla Scientifica sui tamponi fatti alla Mangiagalli e sulle mutandine della ragazza, e una traccia di saliva.

Gli interrogatori dovrebbero tenersi tra novembre e dicembre, dopo il giro di audizioni di testimoni che si è concluso di recente davanti agli investigatori della Squadra Mobile e al pm Rosaria Stagnaro, che coordina l’inchiesta con l’aggiunto Letizia Mannella. Il figlio del presidente del Senato si è sempre difeso parlando di rapporti consenzienti, ma la 22enne nella sua denuncia ha riferito che si è svegliata a casa di La Russa jr senza ricordare nulla e che Apache le aveva detto che lui e l’amico avevano avuto rapporti con lei. Uno dei punti dell’indagine sarà proprio la verifica sul consenso o meno, quindi se la presunta vittima fosse in stato di incoscienza, come messo a verbale.

CASO LA RUSSA JR, SENTITO COME TESTE TOMMASO INZAGHI

La procura di Milano, secondo quanto riportato dall’Ansa, potrebbe disporre una consulenza sotto vari profili, come gli esiti degli accertamenti della clinica Mangiagalli, che avevano rilevato l’assunzione da parte della ragazza di cocaina, cannabis e benzodiazepine. Per quanto riguarda gli spostamenti, la procura, tramite il gip, dovrebbe richiedere nei prossimi giorni l’autorizzazione a procedere al Senato per acquisire i tabulati del telefono di La Russa junior, in quanto la sim è intestata allo studio legale La Russa.

Nei giorni scorsi è stato ascoltato come teste, tra gli altri, anche Tommaso Inzaghi, figlio dell’allenatore dell’Inter, Simone, e della showgirl Alessia Marcuzzi. Il ragazzo, che conosce il figlio del presidente del Senato (stando a quanto riportato da Iceberg, si conoscono perché hanno studiato insieme in Inghilterra), era presente alla serata nella discoteca Apophis, dove La Russa jr e la ragazza si sono incontrati e dove tutto ebbe inizio.











