La Russa vs Maria Teresa Meli “Bandierina del governo”/ “Sei sorda? Ti serve otorino”

Duro scontro tra Maria Teresa Meli e Ignazio La Russa a “L’Aria che tira” durante il dibattito sul Green pass. «Il governo non decide e così cerca soluzioni alternative raffazzonate. Dovevano pensare ai trasporti e alle scuole, senza bisogno di obblighi incostituzionali», inizia il senatore di Fratelli d’Italia. «Il Green pass non può essere uno strumento coercitivo per costringerti a vaccinare, se vuoi che la gente si vaccini metti l’obbligo se hai il coraggio, ti assumi la responsabilità», prosegue. A questo punto interviene la giornalista del Corriere della Sera, spazientita: «Ma l’obbligo di vaccino non si può mettere, cosa sta dicendo?». Il vicepresidente del Senato non la prende bene e l’attacca: «Cosa dici? Tu sei la bandierina del governo. Se anche il governo dicesse che il sole sorge a mezzanotte, tu diresti che va bene». Ma la Meli aveva appena attaccato il governo proprio sul Green pass.

Mentre Ignazio La Russa se la ride, la Maria Teresa Meli tira dritto: «Chi non si vaccina paga. Non voglio pagare io chi non si vaccina e va nelle strutture. Non ti vuoi vaccinare? Paghi le tue cure. Un modo ci deve essere». Allora La Russa le ricorda di essersi vaccinato.

LA RUSSA A MELI “TI SERVE UN MEDICO BRAVO…”

«Io sono vaccinato, che c’entra. Siamo tutti vaccinati, con chi ce l’ha?», chiede Ignazio La Russa a Maria Teresa Meli. «Lo so che lei è vaccinato, ma difende chi non si vaccina. Ce l’ho col suo partito che difende chi non si vaccina». Il senatore di Fratelli d’Italia allora sbotta: «Io difendo chi non si vaccina? Ma lo sai che tu sei sorda? Tu devi essere sorda. Un medico bravo, ci vuole. Un otorino bravo. Lo so che vuoi sempre fare polemica, ma ha bisogno di un otorino. Il servizio sanitario offre otorini gratuiti». E scoppia a ridere con la giornalista che non riesce a replicare. «Ma perché non mi fa finire?», chiede poi il senatore al conduttore di “L’Aria che tira” che voleva tagliar corto lo scontro. In sottofondo Maria Teresa Meli: «Lei ha straparlato La Russa». La spunta il conduttore del programma di La7 che è riuscito a riportare l’ordine tra gli ospiti in collegamento. Alla fine ha polemizzato perché non le hanno fatto replicare a Peter Gomez: «Grazie mille, ciao! Non ho potuto replicare a chi mi dava della non giornalista, vi ringrazio, arrivederci!». E Ignazio La Russa le canticchia: «Titì, nun ce lassà!».

