La Russia ha attaccato l'Ucraina con missili vietati dai trattati internazionali, KIev: "23 lanci con armi capaci di trasportare testate nucleari"

La Russia ha utilizzato missili 9M729 per attaccare l’Ucraina, una fonte esclusiva, confermata poi dal ministro degli esteri di Kiev Andrii Sybiha, ha rivelato all’agenzia Reuters che l’esercito di Mosca avrebbe colpito per ben 23 volte i territori con questo tipo di arma capace di trasportare testate nucleari e per questo vietata dai trattati internazionali.

Per lo stesso motivo, cioè a causa dello sviluppo segreto del missile in questione, Donald Trump aveva in passato abbandonato il patto stipulato con i russi nel 2019 detto InF, firmato nel 1987 all’epoca di Reagan e che stabiliva il divieto di produrre missili nucleari a raggio intermedio.

Un altro funzionario ucraino ha inoltre dichiarato che, non solo ci sarebbero le prove di questi lanci avvenuti a partire da agosto 2025 ripetutamente, ma anche di un altro precedente, probabilmente effettuato come test, già nel 2022.

Dopo la notizia della cancellazione dell’incontro tra Trump e Putin, che doveva avvenire a Budapest in tempi brevi, molti quotidiani hanno collegato la decisione proprio a questa accusa, ritenendo plausibile che l’uso di armi non autorizzate potesse essere una causa valida per il fallimento dei negoziati.

La Russia ha usato il missile 9M729, quali sono le caratteristiche e i rischi per l’Europa

L’Ucraina ha rivelato che la Russia avrebbe utilizzato per ben 23 volte un missile 9M729 vietato dai trattati perchè capace di trasportare testate nucleari a raggio intermedio in un range di 2500 km.

Un raggio di azione che quindi riaccende l’allarme anche in Europa perchè conferma che l’arsenale russo è dotato di questo tipo di armamenti segreti che possono arrivare a colpire ben oltre i confini del conflitto attuale. Gli esperti ritengono infatti che il missile da crociera sperimentato recentemente sarebbe una nuova versione del precedente Iskander-K, potenziata nelle capacità di versatilità che lo rendono un’arma molto pericolosa.

Già l’analisi delle potenzialità durante le prime fasi dello sviluppo, che avevano causato il ritiro Usa dal trattato INf per violazione, aveva evidenziato come tra gli obiettivi di Mosca ci fosse proprio quello di riuscire a produrre armi in grado di oltrepassare il limite dei 500 Km. Un segnale che dimostra non solo il mancato rispetto di tutti i patti internazionali, ma anche la chiara volontà di non cercare assolutamente un accordo per avviare un percorso di pace.