L’A.S.S.O. nella Manica/ Su Italia 1 il film con Bella Thorne.

L’A.S.S.O. nella Manica va in onda su Italia 1 oggi, domenica 24 luglio, a partire dalle 14.15. Si tratta di una commedia americana del 2015, distribuita da Eagle Pictures e prodotta da CBS Films, Vast Entertainment, Wonderland Sound and Vision. La regia è di Ari Sandel. La serie tv che ha diretto è Shadowhunters.

La protagonista principale del film L’A.S.S.O. nella Manica è Mae Whitman, in ventisette anni di carriera ha interpretato diciassette film e tre serie televisive dal titolo Good girls, Room 104 e Parenthool. Robbie Amell interpreta è Warley Wes, in 17 anni di carriera ha interpretato quattordici film e due serie tv dal titolo: Uplood e The tomorrow people.

Il cast del film L’A.S.S.O. nella Manica è arricchito dalla presenza di Bianca A. Santos, Skyler Samuels e Bella Thorne. L’A.S.S.O. nella manica è ispirato al romanzo “The Duff” che sta per “Designated Ugly Fat Friend”, ovvero “La brutta grassa amica designata”, scritto da Kody Keplinger: in Italia è stato pubblicato con il titolo Quanto ti ho odiato. I protagonisti del film hanno tutti un’età superiore ai personaggi che interpretano, ma non si nota per quanto sono credibili nella recitazione.

L’A.S.S.O. nella Manica, la trama del film

La protagonista de L’A.S.S.O. nella manica è Bianca una adolescente senza grilli per la testa, posata, tranquilla, acqua e sapone, che non dà mai nessun problema ai suoi genitori, a scuola è brava e al contrario di tanti altri è felice di andarci. Ogni giorno si impegna per dare sempre il meglio di sé, fino al giorno in cui, conversando con le sue amiche e mostrando anche un po’ di stupore nei loro modi essere e di fare, viene a conoscenza del fatto di essere soprannominata A.S.S.O. ossia “Amica Sfigata Strategicamente Oscena” e viene derisa alle spalle ignara di tutto. Il suo universo fatto di perfezione e certezze comincia a barcollare.

I consigli della sua amica del cuore comincia a ignorarli e a farsi largo in lei l’idea di comportarsi con più sfacciataggine e fare quello che fino a quel momento aveva bandito dalla sua vita. Tanto per cominciare si fidanza con Wesley, un ragazzetto tutto muscoli e poco cervello, con l’attitudine di mostrarsi per quello che non è. Il tentativo di Bianca è cancellarsi una volta per tutte quell’orrendo appellativo che si porta dietro.

In questo modo spera di attirare l’attenzione di Toby, il ragazzo che a lei interessa e di trovare quella forza interiore per affrontare a viso aperto Madison, ma soprattutto il suo scopo è di far capire a tutti che prima o poi nella vita ognuno di noi è un’A.S.S.O. e d esserlo alla fine non c’è niente di sbagliato.

