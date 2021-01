La Sacra Famiglia/ Su Canale 5 il film con Alessandro Gassmann (oggi, 3 gennaio)

La Sacra Famiglia va in onda su Canale 5 per il pomeriggio di oggi, domenica 3 gennaio, a partire dalle ore 15:45. Si tratta di una pellicola di genere religioso realizzata in Italia nel 2006 con la regia di Raffaele Mertes e con una sceneggiatura scritta da Massimo De Rita, Maria Grazia Saccà e Luigi Spagnol. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Gianfranco plenizio con il montaggio realizzato da Stefano Chierchiè mentre la fotografia è stata curata dallo stesso regista. Nel cast ci sono tanti personaggi famosi del mondo dello spettacolo italiano come Alessandro Gassmann, Ana Caterina Morariu, Brando Pacitto, Franco Nero, Angela Molina, Massimiliano Varrese e Lorenzo De Angelis.

La Sacra Famiglia, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama de La Sacra Famiglia. Ci troviamo nelle attuali terra di Israele ed in particolare nei pressi della regione della Giudea al tempo controllata dall’esercito Romano. In questo periodo sta per avvenire un patto che cambierà per sempre la storia dell’umanità e soprattutto della religione. Un uomo di nome Giuseppe è sposato con una donna dalla quale ha avuto sei figli. Giuseppe è un falegname molto Benito al proprio lavoro e che soprattutto sa occuparsi adeguatamente della sua famiglia.

In virtù di quello che sembra essere un disegno divino e quindi il compimento di una profezia Giuseppe in qualche modo lascia la sua precedente famiglia per occuparsi di Maria la quale è stata scelta da Dio per portare in grembo suo figlio a quale verrà dato il nome di Gesù. Maria infatti porta in grembo un bambino nonostante sia vergine e la cosa naturalmente interessa anche Giuseppe il quale si rende conto dell’eccezionalità dell’evento e di come si è divenuto uno strumento di Dio.

Purtroppo per loro alcuni segni e soprattutto il ricordo di una profezia mette in guardia i potenti sovrani del territorio ed in particolare re Erode il quale temendo l’arrivo di un nuovo sovrano voluto da Dio decide di assoldare degli uomini per scoprire se questa profezia sta per avvenire e soprattutto dove si trova il bambino che sta per nascere. Giuseppe e Maria seguendo i dettami di Dio si spostano nel territorio della Giudea raggiungendo la cittadina di Betlemme dove nascerà Gesù. L’intento del perfido re è quello di uccidere tutti i primi generi di alcune famiglie che si trovano nei pressi di Betlemme. Avvertito di quanto sta succedendo Giuseppe insieme a sua moglie Maria e al figlio Gesù decidono di mettersi in cammino per raggiungere l’Egitto dove porteranno avanti una vita nella quale si renderanno immediatamente conto delle ordinarie capacità di Gesù, venuto al mondo per salvare l’umanità dai propri peccati.

