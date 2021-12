La sacra famiglia/ Su Rete 4 il film sulla storia di Gesù

La sacra famiglia, film di Rete 4 diretto da Raffaele Mertes

La sacra famiglia va in onda oggi, 25 dicembre, sul canale televisivo Mediaset Rete 4 alle ore 13,20. Si tratta di una produzione televisiva che ha debuttato nell’anno 2006 e che appartiene ai generi religioso, storico e drammatico. Questo film per la televisione è stato diretto da Raffaele Mertes mentre la sceneggiatura è stata scritta da Massimo de Rita, Maria Grazia Saccà e Luigi Spagnol.

All’interno del cast del film sono presenti attori italiani molto famosi come Alessandro Gassmann, Ane Caterina Morariu, Brando Pacitto, Massimiliano Varese, Lorenzo de Angelis, Dino Abbrescia e Franco Nero. Le musiche sono state realizzate da Gianfranco Plenizio mentre la fotografia è stata curata sempre da Raffaele Mertes.

La sacra famiglia, la trama del film: la storia di Gesù

La sacra famiglia racconta la storia della famiglia composta da Giuseppe, Maria e Gesù. La nascita del bambino Gesù avviene in circostanze poco comode. Infatti, Erode vuole eliminare quello che sembra essere l’erede al trono per i Giudei. Per questa ragione, Giuseppe e Maria sono costretti a scappare, fino a trovare una mangiatoia dove faranno nascere il bambino. Subito, riceveranno la visita dei Magi, potenti uomini venuti per assistere alla nascita del Salvatore dell’umanità. I problemi per Giuseppe e la famiglia non sono finiti però. Erode vuole ancora morto il bambino e la famiglia è costretta a fuggire in Egitto. Sarà proprio qui che crescerà Gesù e che muoverà i primi passi, dimostrandosi sin da piccolo un bambino fuori dal comune. Inoltre, il viaggio della famiglia non sarà finito, ma seguirà suo figlio in Israele e sarà testimone di tutto ciò che farà.

