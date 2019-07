La sai l’ultima? Digital Edition, 3a puntata/ Diretta e ospiti: Romina Power e Magalli

Venerdì 5 luglio, in prima serata su canale 5, torna l’appuntamento con La sai l’ultima? Digital Edition che, dopo il successo delle prime due puntate, torna in onda per regalare un’altra serata di assoluto divertimento a colpi di barzellette. Padrone di casa dello show tornato in tv a distanza di anni dall’utima edizione sarà ancora Ezio Greggio che, oltre a presentare i vari barzellettieri, divertirà i telespettatori attraverso la sua nota ironia. Squadra che vince non si cambia e, così, anche in questa terza puntata, accanto ad Ezio Greggio ci saranno ancora la fidanzata Romina Pierdomenico, unica presenza femminile dello show, ma anche tre grandi comici italiani ovvero Biagio Izzo, Maurizio Batista e Gianluca Fubelli in arte Scintilla che guideranno le tre squadre di barzellettieri.

Ospiti “La sai l’ultima? Digital Edition”

La grande novità della nuova edizione de “La sai l’ultima? Digital Edition” è rappresentata dalla presenza, in ogni puntata, di grandi ospiti, chiamati a dare il proprio contributo alla gara. Nel corso della serata, infatti, anche i vip si trasformano in barzellettieri per conquistare punti che possano aiutare l’una piuttosto che l’altra squadra. Dopo Enrico Montesano e Iva Zanicchi, ospiti della prima puntata, dopo Gigi Proietti, Cristiano Malgioglio e Josè Altafini, ospiti del secondo appuntamento, chi sono gli ospiti di questa sera? Romina Power, Giancarlo Magalli ed Enrico Beruschi sono i tre vip con l’arduo compito di abbandonare il proprio campo e strappare un sorriso al pubblico.

“La sai l’ultima?”: la gara

Diversamente dalle precedenti edizioni in cui un determinato numero di barzellettieri si sfidava a colpi di barzellette, la novità della nuova edizione de “La sai l’ultima? Digital Edition” è rappresentata dalla gara a squadre. I concorrenti di ogni squadra si sfidano in diverse manche con l’aiuto anche dei tre “jolly” che sono Valentina Persia, Alessandro Paci e Geppo Show (Simone Metalli) che, nel corso della gara, sono chiamati dai coach a raccontare un proprio cavallo di battaglia per incrementare il punteggio della loro squadra. I giudice della gara è il pubblico in studio. Il risutato è avvallato dal notaio Nino Formicola.





