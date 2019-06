LA SAI L’ULTIMA? DIGITAL EDITION/ Diretta 2a puntata: ospiti Gigi Proietti e Malgioglio

Torna la seconda puntata di “La sai l’ultima? Digital Edition”

Dopo il grande successo ottenuto con la prima puntata che ha incollato davanti ai teleschermi 3.474.000 spettatori pari al 21.1% di share, venerdì 28 giugno, in prima serata su canale 5, torna in onda La sai l’utima? Digital Edition. Al timone dello show dedicato alle barzellette e tornato in tv dopo diversi anni di assenza ci sarà Ezio Greggio che avrà al suo fianco non solo la fidanzata Romina Pierdomenico, unica presenza femminile dello show, ma anche tre grandi comici italiani ovvero Biagio Izzo, Maurizio Batista e Gianluca Fubelli in arte Scintilla a cui è affidato il compito di guidare le tre squadre di barzellettieri che si sfidano ogni settimana. In ogni puntata, inoltre, ci sono anche importanti ospiti, chiamati a fornire il proprio contributo alla gara. Quali saranno, dunque, i vip che, questa sera, prenderanno il posto che la scorsa settimana è stato occupato da Enrico Montesano e Iva Zanicchi.

Ospiti “La sai l’ultima? Digital Edition”

Ospiti della seconda puntata de La sai l’ultima? Digital Edition saranno Gigi Proietti, famosissimo per la sua vena ironica e per le sue barzellette che divertono sempre il pubblico, Cristiano Malgioglio e l’ex calciatore ed oggi commentatore sportivo Josè Altafini. Anche questa sera, poi, ci saranno i cosiddetti jolly ovvero barzellettieri famosi che partecipano alla gara su richiesta del capitano di una delle tre squadre e che hanno il difficilissimo compito d’incrementare il punteggio strappando una risata al pubblico. Anche questo venerdì sera, dunque, per i telespettatori di canae 5 sarà all’insegna del divertimento.

“La sai l’ultima?”: la gara, la grande novità di questa edizione!

La grande novità della nuova edizione de La sai l’ultima è la gara a squadre. I concorrenti di ciascuna delle tre compagini si affrontano in singole sfide nel corso delle varie manches. Il giudice supremo della gara è il pubblico in studio. Il risultato sarà avvallato da un giudice speciale che corrisponde a Nino Formicola, affiancato nel suo delicato compito dalla bellissima Romina Pierdomenico che, dopo la prima puntata, è stata promossa a pieni voti dal popolo del web non solo per la sua bellezza, ma anche per a sua professionalità.





