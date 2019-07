La sai l’ultima? Digital Edition/ Diretta e ospiti 19 luglio: Paolo Bonolis e Maurizio Mattioli

Venerdì 19 luglio, in prima serata su canale 5, torna l’appuntamento con La sai l’ultima – Digital Edition. Dopo il successo delle prime quattro puntate, Ezio Greggio conduce il quinto appuntamento con lo show della risata che sta facendo compagnia al pubblico di canale 5 in questa calda estate. La puntata di questa sera è la semifinalle della gara tra le tre squadre di barzellettieri che terminerà la settimana prossima con l’elezione del vincitore assoluto. Il ritorno de La sai l’ultima ha permesso ad Ezio Greggio di sfoggiare nuovamente le sue doti da intrattenitore abbandonando lo storico bancone di Striscia la Notizia. Perfettamente a proprio agio nel ruolo di padrone di casa. Greggio ha saputo divertire il pubbico insieme ai compagni d’avventura e ai vari ospiti che, in queste settimane, si sono trasformati in barzellettieri. Chi ci sarà, dunque, nella puntata odierna?

Ospiti “La sai l’ultima? Digital Edition”

Grandi ospiti anche in questa nuova puntata de La sai l’ultima? Digital Edition. Questa sera, Paolo Bonolis e Maurizio Mattioli, abbandoneranno i panni di conduttore e attore per indossare quelli di barzellettieri e raccontare al pubblico le barzellette che li hanno accompagnati nel corso degli anni. Nelle precedenti puntate dello show comico si sono alternati tanti personaggi del mondo dello spettacolo come Enrico Montesano Iva Zanicchi, Gigi Proietti, Cristiano Malgioglio, Josè Altafini, Romina Power, Giancarlo Magalli, Beppe Fiorello e Pippo Franco. Gli ospiti di questa sera sono amatissimi dal pubblico e, sicuramente, non deluderanno le aspettative di chi intende trascorrere una serata spensierata.

“La sai l’ultima? Digital Edition”: la gara

I concorrenti delle tre squadre di barzellettieri capitanate da Maurizio Battista, Biagio Izzo e Scintilla (Gianluca Fubelli) si sfidano in una semifinale che si preannuncia ricca di risate. Anche questa sera, i capitani di ogni squadra potranno contare sull’aiuto dei jolly che sono Valentina Persia, Alessandro Paci e Geppo Show (Simone Metalli). A decretare il vincitore sarà, come sempre, il pubblico in studio sotto l’occhio vigile del notaio Nino Formicola e della sua collaboratrice Romina Pierdomenico.



© RIPRODUZIONE RISERVATA