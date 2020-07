La sai l’ultima?/ Diretta e ospiti: Ezio Greggio e Romina Pierdomenico tornano a far ridere (Replica)

Dopo le repliche di Ciao Darwin, il sabato sera di canale 5 è dedicato alle barzellette. Oggi, 17 luglio, in prima serata, va in onda la replica della prima puntata dell’undicesima edizione de La sai l’ultima? Si tratta dell’edizione 2019 che ha segnato il ritorno della trasmissione dedicata alle barzellette portata al successo da Pippo Franco. Al timone della replica dello show c’è Ezio Greggio affiancato da una grandissima squadra. Il volto femminile dell’undicesima edizione della trasmissione è la bellissima Romina Pierdomenico ovvero la fidanzata di Ezio Greggio. Se nelle precedenti edizioni, i concorrenti erano i protagonisti di sfide dirette, nell’edizione in replica da questa sera, i concorrenti sono divisi in tre squadre. Cosa rivedrà, dunque, questa sera il pubblico di canale 5?

LE SQUADRE DE LA SAI L’ULTIMA?

Tre squadre, capitanate tra personaggi famosi da Biagio Izzo, Scintilla e Maurizio Battista, sono pronti a sfidarsi nella replica della prima puntata de La sai l’ultima. La squadra di Biagio Izzo è composta da: Giuseppe Dara, Carmine Cavazza, Bruno Lusenti, Nicola Cenzato, Assia di Carluccio, Gianpaolo Cantoni, Giuseppe Manna Peppe Show. La squadra di Scintilla è composta da: Willer Collura, Massimo Cozzolino, Lidia de Santis, Fabrizio Bicio Fenici, Daniele Spataro. Infine, la squadra di Maurizio Battista è composta da: Raoul Maiuli, Augusto Cottini, Davide Dinelli, Felix, Sergio Galax Galantini e Loredana Scalia. I concorrenti di ogni squadra si sfidano e non tutti riusciranno ad arrivare alla puntata finale.

GLI OSPITI

Come in tutte le grandi trasmissioni, anche le puntate de La sai l’ultima? sono animate da grandi ospiti. Nella replica della prima puntata in onda questa sera, tra una sfida e l’altra ci sarà modo di sorridere con Enrico Montesano, Iva Zanicchi e Valerio Staffelli. Presenza fissa dello show, inoltre, è Franco Terlizzi. La trasmissione può essere seguita sia su canale 5 che in diretta streaming collegandosi a Mediaset Play o scaricando l’apposita applicazione, disponibile per tutti i dispositivi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA