La sai l’ultima? Ezio Greggio e Romina Pierdomenico/ Grandi risate con Gigi Proietti (Replica)

Sabato 25 luglio, in prima serata su canale 5, va in onda la replica della seconda puntata de La sai l’ultima con Ezio Greggio e la fidanzata Romina Pierdomenico, presenza femminile della trasmissione. Gag, barzelletti, simpatici siparietti tra i tanti protagonisti della trasmissione e gli ospiti regaleranno al pubblico una serata all’insegna di grandi risate e tanto divertimento. Anche questa sera, ad animare la serata, saranno tanti ospiti. Dopo Enrico Montesano, Iva Zanicchi e Valerio Staffelli, questa sera, tra gli ospiti di Ezio Greggio, ci sarà il re della risata italiana, capace di strappare un sorriso con una semplice battuta ovvero Gigi Proietti. Oltre all’attore e regista romano, inoltre, nel corso della serata, per raccontare barzellette al pubblico, arriveranno anche Cristiano Malgioglio e l’ex campione di calcio Josè Altafini.

I CONCORRENTI DE LA SAI L’ULTIMA

Il successo de La sai l’ultima è dovuto ai concorrenti che, nel corso delle tantissime edizioni, hanno raccontato barzellette di tutti i tipi strappando risate a tutti. A differenza delle precedenti edizioni, però, in quella condotta da Ezio Greggio con Romina Pierdomenico, ci sono tre squadra capitanate da tre grandi comici come Maurizio Battista, Scintilla e Biagio Izzo. I jolly del programma sono rappresentati da chi, nel corso degli anni, ha trasformato il modo di raccontare le barzellette in un vero e proprio lavoro come Uccio De Santis, Valentina Persia, Geppo e Alessandro Paci. La cosa importante, come ha spesso dichiarato lo stesso Greggio, è il modo in cui le barzellette vengono raccontate. Questa sera, tra le tra squadre, chi riuscirà a far ridere di più? I concorrenti delle tre squadre si sfideranno in una serie di sfide. A giudicare sarà il pubblico le cui decisioni saranno poi avvallate da un giudice speciale ovvero da Nino Formicola. Anche la seconda puntata de La sai l’ultima può essere seguita su canale 5 o in diretta streaming su Mediaset Play.





