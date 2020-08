La sai l’ultima? Ezio Greggio e Romina Pierdomenico/ Power e Magalli… (Replica)

NUOVA PUNTATA IN REPLICA DE LA SAI L’ULTIMA DI EZIO GREGGIO

Sabato 1° agosto torna l’appuntamento con le risate de La sai l’ultima che torna in onda in prima serata su canale 5 con la terza puntata dell’ultima edizione condotta da Ezio Greggio con la collaborazione della fidanzata Romina Pierdomenico, volto femminile della trasmissione. Dopo aver fatto sorridere i telespettatori con le prime due puntate, anche questa sera, non mancheranno le risate grazie alla presenza delle tre squadre di barzellettieri e degli ospiti che, nel corso della serata, racconteranno delle barzellette che hanno segnato la loro vita. Anche questa sera si sfideranno tre squadre guidate da Biagio Izzo, Scintilla e Maurizio Battista. I barzellettieri si sfideranno in sfide singole e a giudicare sarà il pubblico il cui risultato dovrà essere avvallato dal giudice supremo Nino Formicola. Ogni squadra, poi, può contare sui tre “jolly” che sono Valentina Persia, Alessandro Paci e Geppo Show (Simone Metalli).

GLI OSPITI DE LA SAI L’ULTIMA

In ogni puntata de La sai l’ultima?, oltre ad ascoltare le barzellette dei concorrenti in gara, si ascoltano anche quelle raccontate dagli ospiti. Anche questa sera, nel corso della serata, Ezio Greggio chiamerà accanto a sè gli ospiti che dovranno tirare fuori il proprio talento comico raccontando una barzelletta che amano in modo particolare. Dopo Gigi Proietti, Cristiano Malgioglio e Altafini, chi sono gli ospiti di questa sera? A cimentarsi con le barzellette sarà Romina Power, una delle artiste più amate dal pubblico italiano, il conduttore Giancarlo Magalli dotato di una grande dose di ironia ed Enrico Beruschi. Anche in questo primo sabato di agosto, dunque, non mancheranno le risate e, come sempre, la trasmissione potrà essere seguita su canale 5 o in diretta streaming collegandosi al sito Mediaset Play.



