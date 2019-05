La scelta di Angela Nasti, chi è?/ Uomini e Donne: Luca Daffré o Alessio Campoli?

SCELTA DI ANGELA NASTI OGGI A UOMINI E DONNE

Non è stato un percorso facile quello a Uomini e Donne per Angela Nasti. La giovane 19enne si è messa in gioco in tutto e per tutto e oggi è pronta a svelare, con grandissima emozione, la sua scelta. Due i ragazzi rimasti in studio per lei: da una parte Luca Daffré, dall’altra Alessio Campoli. Si tratta di due ragazzi molto diversi che hanno colpito in questi mesi di essere davvero interessati ad Angela. Se la tronista è apparsa molto più interessata e sin da subito a Luca, che è stata proprio lei a volere in studio, Alessio nel tempo è invece riuscito a conquistarla con il suo carattere forte e il suo modo di fare schietto. Eppure, i baci dati a Luca, le dichiarazioni e le liti con Alessio delle ultime puntate sembrano palesare una tendenza della tronista verso Daffré. Cosa della quale è convinto anche il pubblico di Uomini e Donne.

LUCA O ALESSIO: CHI SARÀ LA SCELTA DI ANGELA NASTI?

Prima di scoprire chi tra Luca Daffré e Alessio Campoli sarà la scelta di Angela Nasti, a Uomini e Donne andranno in onda i momenti più belli con entrambi. La tronista ha avuto modo di trascorrere un’intera giornata con entrambi nella ben nota villa. Buona parte della puntata sarà infatti occupata dalla visione del giorno trascorso con Alessio e Luca in villa, e una piccola anticipazione di Witty ci svela che Angela ha deciso di invitare Alessio in sauna e, in piscina, tra i due c’è stato un forte avvicinamento fisico che pare infastidirà non poco Luca. Anche perché Alessio deciderà di spegnere le telecamere e non dar modo al rivale di vedere cosa accade. Solo alla fine di questa visione, Maria De Filippi inviterà i due ragazzi ad uscire in attesa di rientrare e scoprire in diretta il proprio destino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA