La scelta di Giacomo Czerny è Martina Grado/ Uomini e donne: “Mi hai colpito…”

Giacomo Czerny sceglie Martina Grado

Giacomo Czerny sceglie Martina Grado. “La prima volta che ci siamo visti sei arrivata e mi hai steso solo che non ti capivo. Non capivo se eri vera o falsa. Eppure mi hai colpita e quando te l’ho detto ti sono venute delle paranoie. Ad un certo punto ho pensato anche di mandarti via perché non mi convincevi. Poi ho capito che volevo mandarti via perché avevo paura di conoscerti perché sei una persona molto forte. Poi con te ho cominciato ad instaurare un rapporto che non mi ha dato più problemi. Non è stato un colpo di fulmine, ma piano piano è entrato dentro di me. Con te ho imparato ad aspettarti e ho capito che mi piacevi dalla prima volta. Avevo solo bisogno di tempo per capirlo e andando avanti ti ho apprezzata sempre di più come persona e come donna”, dice Giacomo che poi annuncia di averla scelta ricevendo un sì come risposta (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Ida Platano, Uomini e Donne/ Due di picche a Gabriele. Dopo il primo appuntamento...

La scelta di Giacomo Czerny è Martina o Carolina?

Dubbi e paure per Giacomo Czerny prima della scelta a Uomini e Donne. Per arriva con sicurezza alla fatidica scelta, Giacomo ha trascorso un’intera giornata sia con Martina che con Carolina. Il tronista, a differenza di molti suoi predecessori, tuttavia, ha evitato di coinvolgere i genitori nel suo percorso. Nessuna presentazione ufficiale per Giacomo il quale, tuttavia, seppur a distanza, ha potuto conoscere i genitori di Martina. Il padre di quest’ultima, in particolare, si è raccomandato di non farla soffrire e di trattarla come una principessa qualora dovesse essere lei la scelta. Per scoprire, dunque, il nome della ragazza che ha rapito il cuore di Giacomo alla cui scelta saranno presenti anche Samantha Curcio e Massimiliano Mollicone, non ci resta che aspettare (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

UOMINI E DONNE/ Anticipazioni puntata 25 maggio: delusione per Ida ma...

Ultime esterne a Uomini e Donne



E’ arrivato il momento della verità con la scelta di Giacomo Czerny oggi a Uomini e donne. Sarà lui l’ultimo in ordine di arrivo a fare la sua scelta di una tra Martina e Carolina e ormai manca poco all’esito finale con tutto quello che questo significa: chi sarà la fortunata corteggiatrice? Le anticipazioni hanno già rivelato che sarà Martina così come hanno rivelato anche che il bel tronista si presenterà in esterna con delle lettere per le sue due ragazze e se una la ringrazierà per la sua sincerità confermando di averla sentita sempre sincera e di averla capita in pieno (Caterina), all’altra dirà di averla sempre trovata matura e coerente. In realtà sarà proprio questa lettera a far pensare a Gianni Sperti che la scelta potesse essere Carolina, ma non sarà così alla fine. (Hedda Hopper)

MARTINA GRADO É LA SCELTA DI GIACOMO CZERNY A UOMINI E DONNE/ "Quando sentivo che..."

Giacomo Czerny pronto a fare la sua scelta dopo Massimiliano e Samantha

La scelta di Giacomo Czerny è Martina o Carolina? Il momento della verità è arrivato e proprio oggi a Uomini e donne scopriremo come andrà a finire l’ultima scelta di questa edizione dei record. Il mix tra trono classico e trono over ha funzionato perfettamente visto che i protagonisti sono riusciti a tenere alti gli ascolti in tutti questi mesi e adesso cosa succederà nel gran finale? Giacomo è l’ultimo tronista a fare la sua scelta dopo quella di Massimiliano e di Samantha che hanno incassato due sì e tanti baci. Ma cosa succederà oggi? Chi ha seguito le anticipazioni sa bene che la scelta di Giacomo Czerny è andata in scena il 19 maggio scorso e i dettagli rivelano che nel corso della nuova registrazione il tronista ha svelato il nome della giovane che, a suo dire, lo ha più preso sia mentalmente che fisicamente e facendo quindi il nome di Martina che tra le lacrime le ha risposto con un Si.

Carolina e Martina ad un bivio ma…

Secondo quanto riporta il Vicolo delle news, prima della scelta di Giacomo Czerny sono andate in scena le ultime esterne del programma e se da una parte ci sarà Carolina pronta ad aprirsi confermando quindi il suo interesse e il suo affetto per lui, dall’altra ci sarà Martina. In realtà le parole rilasciate a Uomini e donne Magazine lasciavano pensare che forse fino alla fine il tronista non aveva le idee chiare e che le sue parole lasciassero pensare che sarebbe stata Carolina la sua scelta ma poi tutto deve essere cambiato. Il resto lo scopriremo tra qualche ora visto che i profili ufficiali della trasmissione rivelano che oggi andrà in onda proprio la scelta.



© RIPRODUZIONE RISERVATA