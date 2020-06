La scelta di Giovanna Abate è Sammy Hassan o Davide Basolo?/ Oggi a Uomini e donne…

Pubblicità

Per Giovanna Abate, tronista dell’edizione di Uomini e Donne, è arrivato il momento della fatidica scelta! Nella puntata di oggi, lunedì 8 giugno, la giovane tronista romana, classe 1995, finalmente pronuncerà la sua attesa scelta, dopo una lunga conoscenza, tra momenti di totale confusione dovuti alla maschera a lungo indossata da Davide Basolo, alias l’Alchimista, accese discussioni con il fumantino ma sempre interessante Sammy Hassan e dopo aver salutato Alessandro Graziani, uscito di scena da alcune settimane dopo aver compreso che era giunto il momento di fare un passo indietro. In un primo momento sul web si era vociferata anche la possibilità di una scelta compiuta in diretta tv, ipotesi poi sfumata molto rapidamente. Gli appassionati del programma, dunque, già sapranno chi è il fortunato corteggiatore che è riuscito a fare breccia nel cuore della bella Giovanna, la quale è arrivata all’atto finale trovandosi di fronte da una parte Davide Basolo, venuto allo scoperto solo da alcune puntate e Sammy Hassan, con il quale la conoscenza è proseguita tra alti e bassi regalando ad ogni modo sempre grandi emozioni alla tronista romana. A portare una ventata di confusione nella testa e nel cuore della Abate ci aveva pensato però l’Alchimista con la maschera di Salvador Dalì (per via della sua passione per la serie Netflix La Casa di Carta).

GIOVANNA ABATE, OGGI LA SCELTA: PETALI ROSSI PER…

La scelta di Giovanna Abate è Sammy Hassan o Davide Basolo (l’ex Alchimista)? Sarà uno dei due il corteggiatore che la tronista sceglierà nel primo pomeriggio di oggi di Uomini e Donne, a due puntate dalla fine della stagione. Prima che il programma di Maria De Filippi potesse prendersi la meritata pausa estiva, infatti, Giovanna Abate ha deciso di mettere fine al suo percorso con la sua scelta finale: ci saranno i consueti petali rossi nello studio della trasmissione? Ad oggi, grazie alle anticipazioni relative alla registrazione della puntata sappiamo che la scelta di Giovanna alla fine è ricaduta su Sammy. Decisione per alcuni scontata, per altri un po’ meno dopo il grande interesse ed i tumulti interiori che le sono stati provocati dall’Alchimista sin dalla sua comparso in maschera nella trasmissione. Eppure, al cuor non si comanda e quello di Giovanna evidentemente non ha mai cessato di battere per Sammy nonostante quest’ultimo avesse preventivato anche un “no” in caso di scelta. Questa volta però la risposta dovrebbe essere proprio un “sì” ma non sono del tutto chiare le modalità. Se, infatti, inizialmente si era diffusa la voce di un “sì” particolare durante il quale Sammy avrebbe replicato con un poco convincente “Proviamoci…”, a quanto pare dobbiamo aspettarci qualcosa in più. Il Blog di Isa&Chia, infatti, ha anticipato un retroscena che probabilmente sul finale di trono di Giovanna potrebbe lasciarci tutti a bocca aperta…



