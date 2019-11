La scelta di Giulia Quattrociocche è Daniele Schiavon/ Uomini e Donne: Alessandro…

Giulia Quattrociocche ha scelto Daniele Schiavon. Nella registrazione del trono classico di Uomini e Donne che si è conclusa poco fa, la tronista romana, a sorpresa, come svela il Vicolo delle News, ha deciso di concludere il suo percorso nel dating show di canale 5 scegliendo il corteggiatore che gli ha fatto battere il cuore sin dalla prima esterna. Una scelta che è arrivata su richiesta di Alessandro Basciano. Per tutta la puntata, Giulia ha avuto occhi solo per Daniele che, nonostante le segnalazioni, non ha lasciato il cuore della tronista. Di fronte agli sguardi della Quattrociocche per il rivale, stanco di essere la seconda scelta, ha ripetutamente chiesto a Giulia di agire con il cuore. “Se ti senti di fare qualcosa, fallo!”, ha detto Alessandro convincendo così Giulia a prendere una posizione. Le parole di Basciano hanno così portato la Quattrociocche a scegliere Daniele Schiavon.

La scelta di Giulia Quattrociocche è Daniele Schiavon: Alessandro sul trono?

La scelta di Giulia Quattrociocche si è conclusa con un lieto fine. Dopo essersi dichiarata al corteggiatore che le ha trafitto il cuore, la tronista romana si è congedata dal pubblico di Uomini e Donne ballando con Daniele con cui è pronta a cominciare una vera storia d’amore. Alessandro Basciano, il corteggiatore che ha deciso di corteggiarla dopo aver visto il suo video di presentazione, potrebbe consolarsi con il trono. Durante il momento del ballo, mentre danzava con Maria De Filippi, il pubblico ha chiesto il trono per Alessandro. Maria De Filippi, come fa sapere il Vicolo, ha promesso che avrebbe incontrato Alessandro dopo la registrazione. Sarà, dunque, per ironia della sorte, proprio Alessandro a prendere il posto di Giulia? Da parte della Quattrociocche, per il momento, nessun pentimento.

