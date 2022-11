La scelta di Maria/ Su Rai 3 il film con Sonia Bergamasco

La scelta di Maria, film di Rai 3 diretto da Francesco Micciché

La scelta di Maria è un film documentario del 2021, che intreccia anche il dramma e la storia, va in onda oggi, 4 novembre, su Rai 3 a partire dalle 21,25. La pellicola è nata da un’idea dell’attore Cesare Bocci, il quale ha voluto omaggiare la figura di Maria Bergamas, la donna simbolo delle madri che avevano perduto il proprio figlio durante la prima guerra mondiale. La regia è di Francesco Micciché, mentre gli interpreti principali sono: Sonia Bergamasco, Cesare Bocci e Alessio Vassallo.

L’opera è stata trasmessa per la prima volta in assoluto da Rai 1 il 4 novembre scorso in occasione di quello che era il centenario della tumulazione del Milite Ignoto all’Altare della Patria e torna dunque a un anno di distanza ancora in onda stavolta sulla terza rete. Ottenne il 17.6% dello share arrivando a sfiorare i quattro milioni di telespettatori collegati. Prodotto da Anele in collaborazione con Rai Cinema ha visto alla co produzione l’Istituto Luce Cinecittà e Tenderstories. Al film ha partecipato il Ministero della Difesa con un patrocinio.

La scelta di Maria, la trama del film: la vera storia di Maria Bergamas

Coadiuvato da documenti originali, scene di fiction e interviste, la vicenda de La scelta di Maria narra la vera storia di Maria Bergamas, la donna che fu scelta per decidere chi dovesse rappresentare il Milite Ignoto. Il racconto si svolge durante il biennio rosso, il periodo successivo alla Prima guerra mondiale, quando l”Italia era in piena crisi economica e divisa da conflitti sociali e politici. In questo contesto, il ministro della guerra istituì due commissioni, la prima, formata da un medico e sei militari reduci decorati, doveva cercare 11 salme difficili da riconoscere, nei luoghi delle battaglie, mentre l’altra doveva cercare una donna che aveva perso il figlio in guerra.

Il film descrive il momento cruciale in cui la donna, Maria Bergamas, una povera contadina che come ricordo del figlio le era rimasta solo la sua ultima lettera, venne scelta come la Madre d’Italia, l’emblema della sofferenza e del dolore più atroce. Il 28 ottobre 1921, nella cattedrale di Aquileia, la donna si ritrova di fronte a 11 bare e decide di inginocchiarsi di fronte alla decima, che fu scelta, appunto, a rappresentare il Milite Ignoto. Il racconto continua con il viaggio in treno che trasportò la salma da Aquileia a Roma. Durante il tragitto, tante persone, al loro arrivo in stazione si fermavano per applaudire, inginocchiarsi e pregare, perché il Milite Ignoto era diventato il simbolo del dolore di un’intera nazione.











