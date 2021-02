La scelta di Sophie Codegoni è Matteo Ranieri/ Uomini e Donne, fan al settimo cielo!

Tutti stavano aspettando questo momento e, dopo lunga attesa, finalmente è giunto: anche Sophie Codegoni ha fatto la sua scelta. Nel corso della nuova registrazione di Uomini e Donne, la tronista ha annunciato il nome del ragazzo che vuole al suo fianco una volta uscita dal programma e, tra Giorgio e Matteo, la scelta è ricaduta su questo secondo, come riporta il Vicolo delle News. Si tratta della scelta che la maggior parte dei fan di Uomini e Donne sperava: Matteo, d’altronde, è riuscito sin da subito a conquistare una grossa fetta del pubblico del dating show grazie alla sua timidezza e dolcezza, qualità che hanno fatto presa anche sulla tronista. Al contempo non le sono mancati dubbi nei suoi riguardi, proprio per questo atteggiamento spesso poco deciso, remissivo. Dubbi che non hanno frenato, però, il sentimento crescente nei suoi confronti.

Matteo Ranieri è la scelta di Sophie Codegoni a Uomini e Donne

Matteo Ranieri è la scelta di Sophie Codegoni a Uomini e Donne. Proprio pochi giorni prima della scelta, il corteggiatore ha rilasciato un’intervista al Magazine dello show, dichiarando i suoi timori: “Vorrei sapere di essere stato scelto perché Sophie si trova meglio con me piuttosto che con chiunque altro conosciuto in questo contesto. Io voglio uscire con lei, però farlo senza Giorgio non sarebbe la stessa cosa.” Poi, proprio immaginando il momento vissuto oggi, ha aggiunto: “Come starò? Sicuramente sarò nervoso, emozionato, felice e chissà cos’altro (sorride, ndr)”



© RIPRODUZIONE RISERVATA