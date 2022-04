La scogliera dei misteri 2 si farà?/ Anticipazioni: nessun finale aperto…

Anticipazioni La scogliera dei misteri 2

La seconda stagione de “La scogliera dei misteri” ci sarà? La serie tv che ha appassionato, ogni martedì, più di tre milioni di telespettatori davanti ai teleschermi, si congederà dal pubblico sera con l’appuntamento finale. La protagonista della seria è Lola Bremond, interpretata da Garance Thénault che, partita per un colloquio di lavoro, si ritrova a dover fare i conti con il passato della propria famiglia scoprendo di essere la figlia uccisa più di vent’anni prima nel luogo in cui ha provato a cercare lavoro.

Nell’ultima puntata de La scogliera dei misteri, tutti i nodi vengono al pettine con Lola decisa a fare chiarezza sulla morte della madre Manon. Emergono così una serie di dettagli su quanto accaduto nella famigerata notte del 30 settembre anche se non tutto potrebbe essere svelato regalando, così, al pubblico un finale aperto in vista di un’eventuale, seconda stagione. In attesa di scoprire tutto, la domanda più frequente è: La scogliera dei misteri 2 ci sarà?

La scogliera dei misteri 2: no a nuovi episodi…

Ci sarà un finale aperto, dunque, per La scogliera dei misteri in modo da poter garantire la realizzazione della seconda stagione? Purtroppo, come conferma anche Tv Soap, la serie francese è nata con l’intento di realizzare un’unica stagione. Nessuna possibilità, dunque, che ci siano nuovi episodi. Oltre al successo in Italia, tuttavia, la serie ha avuto un grandissimo successo anche in patria. Pur escludendo, dunque, un sequel de La scogliera dei misteri, non è da escludere che France 3 decida di puntare ancora una serie poliziesca proponendo una nuova produzione all’attrice che si è calata perfettamente nei passi di Lola.

Per gli amanti delle serie poliziesche, dunque, quello di questa sera, è un appuntamento da non perdere per scoprire tutti i segreti del passato di Lola e chissà che anche la Rai non decida di puntare maggiormente su serie poliziesche come Nero a metà.











