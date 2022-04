La scogliera dei misteri/ Anticipazioni prima puntata 12 aprile: chi è Manon Jouve?

La scogliera dei misteri, la miniserie francese su Rai 1

Questa sera, martedì 12 aprile, alle 21,25 su Rai 1 debutta la miniserie francese “La scogliera dei misteri”, un mix perfetto tra le atmosfere del giallo e un pizzico di romanticismo. La serie francese – titolo originale è “Jugée coupable” (ossia “Dichiarata colpevole”) – è composta da sei episodi che andranno in onda in tre serate, 12, 19 e 26 aprile su Rai 1. La protagonista della miniserie, diretta da Grégory Ecale, è Lola Bremond, una ragazza francese laureata in gestione alberghiera, che si trova in Bretagna per sostenere un colloquio di lavoro come assistente manager presso un rinomato hotel. Giunta sul posto s’imbatterà in diversi segreti risalenti a venticinque anni prima e che la vedranno coinvolta direttamente.

La scogliera dei misteri, anticipazioni prima puntata

Ecco le anticipazioni della prima puntata della miniserie “La scogliera dei misteri”. Nel primo episodio, in una località costiera della Bretagna arriva Lola Bremond (Garance Thénault), una ragazza di Bordeaux, invitata per un colloquio di lavoro che si rivela falso. Lola viene a sapere che, esattamente 25 anni prima, proprio in quella cittadina era stata uccisa una ragazza, Manon Jouve, che le assomiglia in modo straordinario. Poco dopo, con un messaggio telefonico che le promette chiarimenti, viene attirata a casa di Rémi Perec (Stéphane Grossi), ex fidanzato di Manon Jouve e all’epoca sospettato della sua morte. Ma una volta arrivata, Lola lo trova moribondo. Nel secondo episodio Lola incontra Milo Jaouen (Vincent Jouan), un uomo legato agli affari di Georges Battaglia (Jérôme Anger). Confida a Lola di non essere mai stato interrogato dalla polizia sulla morte di Manon. Il capitano della polizia Clément Neuville (Pierre-Yves Bon) le comunica che il caso di Manon è ormai archiviato e non sono previste altre indagini. Ma un colpo di scena rivela che Manon è la madre di Lola.

Cast della miniserie La scogliera dei misteri

Garance Thénault interpreta Lola Bremond, la protagonista della miniserie francese “La scogliera dei misteri“: “Questo progetto era così incredibile che era impossibile non farlo”, ha spiegato l’attrice, come riporta Tv Sorrisi e Canzoni. Nella serie, infatti, non interpreta solo Lola ma anche Manon, madre della ragazza, uccisa 25 anni prima: “Ho dovuto fare uno sforzo di concentrazione e una ricerca di emozioni soprattutto per interpretare Manon, che come carattere era più lontana da me”. Nel cast di “La scogliera dei misteri” troviamo anche Pierre-Yves Bon, Élodie Frenck, Alexis Loret, Farouk Bermouga, Aurélie Vaneck, Xavier Lemaître, Gabrielle Lazure, Vincent Jouan e Manuel Gélin. La regia è di Grégory Ecale.











