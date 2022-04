La scogliera dei misteri/ Diretta e anticipazioni 19 aprile 2022: Nouville si suicida

La scogliera dei misteri, diretta seconda puntata 19 aprile 2022: commento live

Pierre Neuville si è suicidato nella seconda puntata di La scogliera dei misteri: Lola lo aveva accusato di avere stuprato e ucciso sua madre, oltre che di essere l’uomo che le ha inviato i messaggi che l’hanno portata ad indagare sulla vicenda. Non è, tuttavia, così. La ragazza infatti continua a ricevere i misteriosi sms e capisce dunque di avere sbagliato tutto. Intanto, Georges Battaglia la rassicura e le dice che può restare da lui, perché si occuperà di lei. Il suo atteggiamento non convince il figlio Eric, il quale vorrebbe invece allontanarla. Il proprietario della struttura alberghiera nasconde qualcosa, tanto che poco dopo incontra un uomo che lo minaccia di raccontare cosa è accaduto la notte della morte di Manon. È stato lui ad ucciderla?

Intanto dalle perizie delle lettere trovare da Lola, effettuate dal Commissario, si scopre che a scriverle non è stata Manon, sua madre, bensì un’altra persona. Chi ha chiesto a Julie Bremont di occuparsi della bambina? Deve essere stata una persona di fiducia della donna. (Agg. di Chiara Ferrara)

Lola arrestata

La seconda puntata di La scogliera dei misteri si apre con l’uscita dell’articolo sul rapporto malsano tra Manon e Pierre Neuville. Quest’ultimo legge quanto c’è scritto e si suicida. Dopo di ciò Lola viene posta in custodia cautelare, ma non sa perché. Intanto le viene chiesto quanto ha scoperto ciò che è accaduto alla madre. “Sapevo che era stata violentata e uccisa, ho trovato per caso una lettera. Non ho intenzione di finire come lei”. Il Commissario trova gli effetti di Lola, inclusa “Julie Bremont porta la piccola con te, nessuno deve trovarla. È una questione di vita o di morte”. È proprio lei, che era amica di Manon Louve, che l’ha cresciuta. “Quando ho trovato la lettera ho capito che tutta la mia vita era una menzogna. Mi sono rivolta a mio zio e ho saputo tutto. È Pierre Nouville che ha violentato e ucciso mia madre. È il suo vecchio capo. Sono andata da lui e me l’ha confessato”.

Eric Battaglia crede che la storia di Lola sia inventata e che la ragazza voglia vendicarsi per la morte della madre. Suo padre Georges però non è della stessa idea e gli chiede di tirarla fuori dal carcere, poi si occuperanno di scoprire cosa è accaduto. (Agg. di Chiara Ferrara)

La scogliera dei misteri convince, ma ascolti lontani dalla fiction italiana

La scogliera dei misteri torna in onda oggi, martedì 19 aprile, in prima serata su Raiuno, con la seconda puntata. Dopo aver raccontato storie di famiglie come quella di Noi e quella di Studio Battaglia, la Rai ha deciso di dedicare la prima serata del martedì sera ad una serie tv in cui il mistero è l’ingrediente principale. La serie tv francese che ha debuttato la scorsa settimana, ha convinto i telespettatori anche se gli ascolti sono lontani da quella a cui è abituata la Rai quando vengono trasmesse fiction italiane come Don Matteo che, con la tredicesima stagione sta portando a casa ascolti altissimi e come è accaduto con Doc.

Gli ascolti della prima puntata de La scogliera dei misteri, tuttavia, spingono a credere che la fiction francese sarà un successo discreto per la Rai che continua a regalare prodotti nuovi e molto diversi l’uno dall’altro al proprio pubblico. La prima puntata de La scogliera dei misteri ha così incollato davanti ai teleschermi 3.688.000 spettatori pari al 16.7%.

Cos’è successo nella prima puntata de La scogliera dei misteri

Nel corso della prima puntata de La scogliera dei misteri, Lola, una ragazza di Bordeux, dopo aver ottenuto un colloquio di lavoro come assistente del manager all’Hotel des Roches Blanches, giunge sul posto con grande entusiasmo e con la speranza di ottenere quel lavoro. Quando, però, si presenta in hotel, scopre che, in realtà, del suo collowuio di lavoro, nessuno è a conoscenza. Restando sul luogo, Lola scopre che venticinque anni prima è stato commesso un omicidio scoprendo che la vittima ricordava molto fisicamente lei stessa.

Come se non bastasse, indagando su quell’omicidio vecchio 25 anni, Lola scopre che la vita della vittima ha dei legami con la sua. Il mistero s’infittisce sempre di più e quello che, inizialmente, era un banale colloquio di lavoro, cambia totalmente la vita della protagonista.

Chi è Garance Thénault, la protagonista de La scogliera dei misteri

La scogliera dei misteri, serie franco-belga, è Garance Thénault, attrice francese che, dopo una lunga gavetta, ha trovato il successo e la popolarità grazie alla serie tv attualmente in onda su Raiuno. L’attrice trentenne, dopo essersi formata presso la scuola teatrale Jean-Périmony di Parigi, ha lavorato per diverso tempo in teatro mentre il debutto televisivo è arrivato all’intervo di un programma dedicato ai videogame di cui era ospite.

Poi il grande salto quando conquista il ruolo di protagonista de La scogliera dei misteri che, dopo aver conquistato il pubblico francese, punta a fare breccia anche nel cuore dei telespettatori italiani sperando di conquistare popolarità anche in Italia.

La scogliera dei misteri, anticipazioni seconda puntata 19 aprile

Nella seconda puntata de La scogliera dei misteri in onda questa sera, Lola chiede a Lafont di scrivere un articolo dedicato al rapporto malsano tra Manon e Pierre Neuville non immaginando cosa sarebbe accaduto. La pubblicazione dell’articolo, infatti, genera conseguenze tragiche. Lola, nel frattempo, continua ad indagare sul proprio passato sperando di trovare le risposte che cerca.

Ad aiutarla in un’indagine che sta diventando sempre più complicata e che sta portando a galla i fantasmi del passato c’è Lafont da cui la giovane scopre le violenze subite dalla madre in passato che la spinsero a lasciare definitivamente la la Bretagna per rifugiarsi a Bordeaux.











