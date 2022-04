La scogliera dei misteri/ Anticipazioni puntata 26 aprile, Lola in fin di vita…

La scogliera dei misteri, anticipazioni puntata 26 aprile: Lola lotta tra la vita e la morte

Questa sera si conclude su Raiuno la serie La scogliera dei misteri. Negli episodi in onda questa sera, si scoprirà finalmente cosa si nasconde dietro l’omicidio di Manon. Nel primo episodio vedremo Georges Battaglia sopravvivere al tentato omicidio. Gli inquirenti sono convinti che sia stato proprio lui ad uccidere Manon. L’uomo avrebbe violentato Manon e poi l’avrebbe uccisa per paura che rivelasse l’accaduto. Georges, messo alle strette, rivela a Lola tutta la verità sul suo rapporto con Manon. Anche i figli di Georges, Eric e Inès, devono fare i conti con il passato del padre, ma soltanto uno dei due riesce a perdonarlo. Eric inizia a credere che suo padre sia veramente il colpevole. Ines, al contrario, ritiene che Georges sia innocente. La famiglia Battaglia è sull’orlo di una profondissima crisi.

ANTICIPAZIONI LA SCOGLIERA DEI MISTERI ULTIMA PUNTATA 26 APRILE/ Lola muore?

Nel secondo episodio della serie La scogliera dei misteri, proseguono le indagini sull’assassino di Manon. Lola e Clément si riavvicinano e lottano insieme per scoprire la verità sull’omicidio di Manon. Eric viene convocato dalla polizia, perché i sospetti sulla morte della donna, iniziano a concentrarsi anche su di lui. Un evento scombinerà però tutte le carte. Lola viene ritrovata in stato incosciente nella piscina dell’hotel. La giovane donna lotta tra la vita e la morte. Riuscirà a sopravvivere? E soprattutto verrà scoperto chi è il colpevole dell’uccisione di Manon?

LA SCOGLIERA DEI MISTERI/ Diretta 19 aprile 2022: tentano di uccidere Georges

La scogliera dei misteri, cosa è successo nella scorsa puntata: Clement scopre che…

Nella scorsa puntata de La scogliera dei misteri, ci sono stati numerosi colpi di scena. Clement ha scoperto che Lola ha sempre mentito sulla sua storia. L’uomo non si fida più di lui ma una scoperta scioccante lo costringe ad affrontarla. Lola tenta in tutti i modi di fare riaprire le indagini sulla morte di Manon. Gli investigatori, tuttavia, nutrono molti dubbi sulla limpidezza della stessa Lola e per questo iniziano a indagare sul suo passato. La verità però viene a galla. La donna ha infatti finto di non sapere di essere stata adottata e ha mentito anche alle persone a lei più vicine. La donna era a conoscenza anche del fatto che la madre era stata uccisa dopo aver subito una violenza.

LA SCOGLIERA DEI MISTERI/ Diretta e anticipazioni 12 aprile: Pierre ha mentito

Una rivelazione che però ha delle conseguenze nel suo rapporto con Clement. Nella serie La scogliera dei misteri quando l’uomo scopre tutto, infatti, non riesce più a guardare Brémond con gli stessi occhi. Inizia a percepirla come una manipolatrice, pronta a tutto per raggiungere i suoi obiettivi. Lola prova a scusarsi con Clement, chiedendogli comprensione. Intanto, decide di indagare da sola, concentrandosi su un uomo che ritiene possa essere l’assassino di sua madre. Inoltre, riesca a fare riaprire il caso. Clément fa intanto una scoperta scioccante. Leggendo un diario che appartiene a suo padre, scopre che l’uomo è stato sentimentalmente legato proprio alla madre biologica di Lola.











© RIPRODUZIONE RISERVATA