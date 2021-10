“La scuola cattolica” vm 18 anni/ Francesca Fialdini “Schiaffo in faccia alla morale”

Francesca Fialdini ha preso posizione attraverso il proprio profilo Instagram contro la decisione di censurare ai minorenni il film “La scuola cattolica” di Stefano Mordini. Una notizia che la conduttrice di “Da noi… a ruota libera” ha deciso di commentare così: “Censurare ‘La scuola cattolica’ di Mordini ai minori di 18 anni suona come uno schiaffo in faccia al buon senso e alla morale! Donatella Colasanti aveva 17 anni all’epoca dei fatti. Lei davvero minorenne in balìa della violenza cieca di ragazzi borghesi, figli di un patriarcato misogino che oggi continua a strisciare in modo perverso nella nostra cultura come dimostra la decisione presa a proposito del film”.

Una riflessione che sulla rete sta riscuotendo valanghe di consensi e arricchita da alcuni spunti successivi, che vi riportiamo nella loro totalità: “Tanto più che oggi parlare di censura è quanto mai anacronistico. Sapete bene che è facilmente aggirabile, specialmente dalle nuove generazioni! E ciò che è perverso non è fare un film denuncia contro fatti che solo a distanza di 20 anni hanno scalfito il nostro ordinamento giuridico, ma far finta di voler tutelare i ragazzi dalla verità. Cosa nasconde in realtà questa censura? Verrebbe da chiedersi”.

FRANCESCA FIALDINI CONTESTA LA CENSURA DE “LA SCUOLA CATTOLICA”: “FILM DA VEDERE A SCUOLA CON GLI INSEGNANTI!”

La presentatrice di Rai Uno, a proposito de “La scuola cattolica”, ha successivamente voluto dire che si tratta di uno di quei film che dovrebbero essere visti a scuola insieme agli insegnanti, dopo aver ampiamente discusso del reale fatto di cronaca, chiamato il “Massacro del Circeo“. “Allora sì che faremmo una buona educazione e un servizio dignitoso a Rosaria Lopez, Donatella Colasanti e alle giovani generazioni a cui dovremmo insegnare come difendersi dell’ipocrisia che difende l’indifendibile”, ha affermato.

Infine, una chiusura che suona come un’ulteriore frecciata: “Le immagini sono troppo forti? Lo erano molto di più quelle arrivate sui giornali nel 1975 e di cui i nostri figli devono sapere”.

View this post on Instagram Un post condiviso da Francesca Fialdini (@francifialdini)





