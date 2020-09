La scuola più bella del mondo/ Video, su Canale 5 il film con Christian De Sica

La scuola più bella del mondo vain onda su Canale 5 per la prima serata di oggi, sabato 5 settembre, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2014 in Italia a dalla casa cinematografica Cattleya con distribuzione gestita dalla Universal Pictures Italia. La regia è stata affidata a Luca Miniero con il soggetto scritto da Massimo Gaudioso il quale si è occupato anche della stesura della sceneggiatura in collaborazione con lo stesso regista. La fotografia è stata curata da Federico Angelucci con tanti artisti famosi presenti nel cast tra cui Christian De Sica, Rocco Papaleo, Angela Finocchiaro, Miriam Leone, Lello Arena e Massimo De Lorenzo.

La scuola più bella del mondo, la trama del film

Ecco la trama de La scuola più bella del mondo. Ci troviamo nella città di Acerra in provincia di Caserta ed in particolar modo all’interno di una scuola media che sta attraversando un periodo particolarmente difficile dal punto di vista della gestione. Le difficoltà di questa scuola inducono il preside nell’inviare una lettera di richiesta di aiuto direttamente al Presidente della Repubblica. Nel frattempo in un’altra scuola media però nella provincia di Siena le cose stanno andando in maniera molto differente tant’è che la struttura sta per ricevere nuovamente il premio come miglior Istituto d’Italia.

Un risultato conseguito anche grazie alla capacità gestionali dello stesso preside. Quest’ultimo per aumentare in maniera considerevole la fama della sua scuola media decide di intrecciare una sorta di scambio culturale con una scuola africana della Nigeria. Per fare questo scrive una lettera al preside della scuola nigeriana in maniera tale da poter ospitare alcuni alunni per far capire il sistema di studi improntato sul merito. Il bidello della scuola della provincia di Siena commette però un incredibile errore per cui invia la lettera a quell’istituto scolastico di Acerra dove il preside scambierà quella missiva come una risposta da parte del Presidente della Repubblica.

Il preside della scuola casertana vedrà insomma questa esperienza come una possibile soluzione per tutti i suoi problemi per cui immediatamente organizza un viaggio per raggiungere la sede della scuola della provincia di Siena. Questo fraintendimento creerà numerose attenzioni e situazioni molto divertenti tra le due scuole ed in particolar modo tra i vari docenti. Con il passare dei giorni le differenze tra i docenti e soprattutto tra gli alunni andranno a smorzarsi per cui si instaurerà un bellissimo rapporto di reciproco affetto e condivisione degli obiettivi.

