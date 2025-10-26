Trent'anni fa usciva nei cinema il primo film di Mimmo Calopresti, intitolato "La seconda volta", che ha più di un pregio

Compie oggi trent’anni il film d’esordio di Mimmo Calopresti La seconda volta, prodotto e interpretato da Nanni Moretti, presenza scenica forte che conferisce al tutto una sorta di marchio d’autore.

Liberamente tratto dal racconto autobiografico “Colpo alla nuca” di Sergio Lenci, il film riporta al cinema dopo diversi anni, con un racconto tutto ambientato a un tempo coevo alla sua uscita (il 1995) e senza ricorrere a flashback o inserti d’epoca, la riflessione storica sui cosiddetti anni di piombo. Lo fa con un’essenzialità ammirevole, che scaturisce da una messa in scena volutamente scarna e lineare.

DUSE/ Il film dove un'icona del teatro incarna la crisi di un'epoca

Lo fa senza seguire teorie politiche o sociologiche preconcette, senza prendere una chiara posizione per l’una o per l’altra “fazione”, ma attraverso la singolare interazione dei due protagonisti, che incarnano, con toccante semplicità, il dramma del terrorismo politico in Italia.

Alberto Sajevo (Moretti) è un professore universitario che insegna a Torino. Vive da alcuni anni con una pallottola conficcata nel cranio, risultato di un attacco terroristico subito negli anni in cui era uno dei responsabili dei licenziamenti alla Fiat. Un giorno incontra Lisa Venturi (Valeria Bruni Tedeschi), la terrorista che gli sparò, detenuta in regime di semilibertà che dorme in carcere ed esce di giorno per lavorare in un ufficio. Lui la riconosce subito, lei invece no.

Valeria Bruni Tedeschi a Verissimo: "Pensavo spesso alla morte"/ "Ho elaborato la violenza subita"

Sajevo allora, mettendo in scena un finto corteggiamento, cerca di allacciare un contatto al fine di esperire un dialogo esplicativo, costruttivo, forse un confronto riparatore. Quando anche lei riconosce il professore, simbolo antico degli obiettivi della lotta armata, e ora bugiardo con modalità e finalità – agli occhi di lei – quantomeno scorrette, l’auspicato confronto si perde in silenzi e incomprensioni, in un muto e sordo muro contro muro.

“Colpirne uno per educarne cento” rammenta il professore all’ex terrorista, chiedendole poi “dove sono i cento che ha educato colpendo me?”, sintesi impietosa del fallimento storico di un’esperienza che si riprometteva – in sintesi – di ristabilire l’eguaglianza sociale rifacendosi alle promesse della Resistenza, andate tradite dalla cosiddetta Repubblica dei Partiti. Ma forse la realtà sociale del nostro Paese è per sua natura più complessa di tale stilizzazione.

Valeria Bruni Tedeschi, l'amore e le polemiche per i figli adottivi Oumy e Noè/ "Per recitare una madre..."

All’epoca di pubblicazione del film così come oggi, oltre a censurare moralmente gli atti criminosi che avvennero in nome della “rivoluzione proletaria”, atto doveroso anche per onorare la memoria delle numerose vittime innocenti, bisognerebbe domandarsi senza retorica e senza preconcetti il motivo profondo che indusse migliaia di giovani, normalissimi lavoratori e studenti, a imbracciare le armi e tramare contro lo Stato.

Per lo meno riconoscere con onestà intellettuale ed equilibrio storico che quei giovani non erano dei matti fuori dal mondo, ma dei figli legittimi di quella medesima società. Essa stessa li ha prodotti, con le sue storture e le colpevoli diseguaglianze ha generato quell’humus entro il quale i più intransigenti hanno innescato il fenomeno del terrorismo. La lotta armata fu ed è sbagliata, criminale, da perseguire con la legalità sempre e in ogni caso, ma le istanze da cui scaturì erano forse degne di migliori paladini.

Il film ha il pregio di sfiorare tutto ciò con intelligente misura, senza teorizzazioni, lasciando che la riflessione sia pacata e personale, affidata ai silenzi, alla irrisolutezza del singolare rapporto tra i due protagonisti.

La seconda volta si segnala allora come uno dei film italiani meglio riusciti sulla memoria e sul fiume di controversie irrisolte e contraddizioni storico-ideologiche che la tragica stagione del terrorismo rosso in Italia ci ha lasciato. Offre un contributo sincero e in parte originale al difficile esercizio storico-politico di comprendere, e al limite metabolizzare, quel periodo della nostra storia recente che, con felice sintesi, il noto giornalista Rai Sergio Zavoli definì la “Notte della Repubblica”.

Un esercizio che il film di Mimmo Calopresti, sceneggiato dal regista con Francesco Bruni e Heidrun Schleef, affida al principale intento del protagonista professor Sajevo, che lo stesso impone anche all’ex terrorista una volta palesatosi dopo l’iniziale incontro casuale: non dimenticare.

La seconda volta rappresenta uno dei migliori esordi autoriali alla regia della storia recente del nostro cinema. Calopresti infatti ricevette critiche positive da ogni parte, e si aggiudicò il premio Ciak d’Oro come miglior opera prima. Il film fu candidato, tra l’altro, anche alla Palma d’Oro di Cannes.

Notevoli le prove attoriali sia della Bruni Tedeschi, molto credibile nei panni dell’ex terrorista contrita e orgogliosa al tempo stesso (David di Donatello nel 1996 come miglior attrice protagonista), che di Moretti, premiato con il Nastro d’Argento del 1996 nelle vesti di miglior produttore (con il socio Angelo Barbagallo).

La riuscita di un racconto filmico di questo tipo passa anche attraverso i “volti giusti”, e senz’altro Nanni Moretti e Valeria Bruni Tedeschi come volti giusti per questa storia, tutta giocata su una recitazione a sottrarre, hanno assai pochi rivali.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI