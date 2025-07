La seconda volta non si scorda mai è una divertente commedia con protagonista Alessandro Siani. Nel cast anche un'inedita Elisabetta Canalis

La seconda volta non si scorda mai, film su Rai 3 diretto da Francesco Ranieri Martinotti

Sabato 19 luglio 2025, andrà in onda, nel pomeriggio di Rai 3, alle ore 15, la commedia italiana intitolata La seconda volta non si scorda mai. Si tratta di un progetto cinematografico italiano prodotto nel 2008 dalla Mikado Film, con la regia di Francesco Ranieri Martinotti, cineasta che aveva esordito dietro la macchina da presa nel 1994 con il pluripremiato Abissinia. La colonna sonora è, invece, realizzata da uno dei più importanti cantautori della storia musicale italiana, ovvero Pino Daniele, che in più di un’occasione ha lavorato per il mondo del cinema, in lungometraggi come Ricomincio da tre e Le vie del Signore sono finite.

Il protagonista ha il volto dell’attore napoletano Alessandro Siani, che era già stato diretto da Martinotti due anni prima in Ti lascio perché ti amo troppo. Nel cast anche: Elisabetta Canalis, Paolo Ruffini, Marco Messeri e Francesco Albanese.

La trama del film La seconda volta non si scorda mai: il vecchio amore del liceo

La seconda volta non si scorda mai racconta la storia di Giulio Terracciano, un trentenne napoletano che lavora in un’agenzia immobiliare e conduce una vita tutto sommato tranquilla. Il destino, però, ha in serbo per lui una sorpresa: durante una cena con vecchi amici, si ritrova faccia a faccia con Ilaria, la ragazza di cui era innamorato ai tempi del liceo.

Quel vecchio sentimento, mai del tutto dimenticato, si risveglia con forza. Tuttavia, le cose non sono semplici: Ilaria sta per sposarsi con Alberto Ridolfi, un affermato avvocato, cliente importante di Giulio e decisamente più grande di lei. Poco dopo, Giulio riceve una mail inaspettata da Ilaria: gli propone di raggiungerla a casa. È lì che scopre che anche lei prova ancora qualcosa per lui, e i due iniziano una relazione clandestina.

Travolto da questa situazione sempre più caotica, il protagonista si ritrova a fare i conti con i dubbi, i problemi familiari e il dilemma più grande: Ilaria lascerà davvero tutto per stare con lui? E lui sarà pronto ad affrontare le conseguenze di una scelta che potrebbe cambiare la sua vita?

