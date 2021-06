La seduzione dell’inganno/ Su Rai 2 il film con Jessalyn Gilsig (oggi, 7 giugno)

Jessalyn Gilsig, nel cast de “La seduzione dell’inganno”, è nota per aver recitato in diverse serie televisive americane tra cui “Boston Public” e “NYPD Blue”. L’attore Jon Cor invece è conosciuto per aver preso parte del cast in due seguitissime serie televisive, la prima è un dramma soprannaturale e si intitola “Shadowhunters: The Mortal Instruments” mentre la seconda è una commedia che si intitola “Total Drama”. “La seduzione dell’inganno” è un film girato per la televisione che ha un buon ritmo nonostante si capisca fin dalle prime inquadrature quanto sia limitato e quanti dubbi rifletta nel pubblico che lo segue dall’inizio alla fine. Rimane un buon prodotto di intrattenimento.

Un'estate perfetta/ Su Canale 5 il film con Max Page (oggi, 7 giugno)

La seduzione dell’inganno, film su Rai 2

“La seduzione dell’inganno” va in onda su Rai 2 oggi, lunedì 7 giugno, a partire dalle ore 15.45. Il film è uscito nel 2018 per la regia del canadese Max McGuire. I principali attori protagonisti sono Jessalyn Gilsig, Scott Gibson, Michael Gordin Shore, Hannah Vandenbygaart e Jon Cor. Recentemente Hannah Vandenbygaart ha fatto parte del cast del film canadese di genere drammatico intitolato The Marijuana Conspiracy per la regia di Craig Pryce. Sicuramente si tratta di un film con delle tinte molto interessanti e una serie di personaggi che articolano una storia interessante e piena di spunti. Nonostante questo rimane pur sempre un film per la televisione.

Fantozzi - Il ritorno/ Su Rete 4 il film con Maria Cristina Maccà (oggi, 7 giugno)

La seduzione dell’inganno, la trama del film

Ora voltiamo pagina sulla trama de La seduzione dell’inganno. Jane (Hannah Vandenbygaart) è una giovane studentessa di liceo. Quando i genitori si separano, la ragazza psicologicamente vive un momento molto difficile e delicato. A niente sono serviti i suoi tentativi a far riavvicinare i genitori. Ora la madre ha un nuovo fidanzato, Brian (Jon Cor), ma con il tempo Jane nota in lui un comportamento alquanto insolito che la fa insospettire.

La ragazza è vittima di un incidente stradale che per fortuna la vede sana e salva, ma l’accaduto la segna psicologicamente. Ora Jane passa ore ad osservare Brian, studia i suoi atteggiamenti e spia le sue telefonate.

Hunter’s prayer - In fuga/ Video, su Italia 1 il film con Sam Worthington (7 giugno)

Presto si accorge che Brian non è chi dice di essere ma tiene il segreto, cercando via via di trovare una serie di indizi utili a scoprire la vera identità del giovane. Jane non si preoccupa che Brian possa insospettirsi ma teme una sua reazione che potrebbe mettere in pericolo sia lei che sua madre. Non sarà facile scoprire la verità ma Jane nonostante le insidie e le difficoltà riesce a scamparla e a salvare la vita di sua madre.



© RIPRODUZIONE RISERVATA