La Serie A farà cadere il Governo?/ La ripartenza del calcio spetta al premier Conte

La Serie A farà cadere il Governo? Scenario alquanto fantascientifico se riferito a solo qualche mese fa, ma oggi è quanto trapela da un articolo del Corriere dello Sport, che ha approfondito quale sia la posizione di Giuseppe Conte in merito alla ripartenza del campionato di calcio in Italia. Per adesso abbiamo assistito ad una sorta di palleggio tra le parti: nessuna di quelle in causa ha mai voluto prendere e controllare la palla e dettare delle linee guida precise, soprattutto assumersi la responsabilità di far ripartire la stagione o, al contrario, chiuderla definitivamente. Gli ingredienti sono in tavola da tempo, le posizioni della FIGC – capeggiata da Gabriele Gravina – e del ministro dello Sport Vincenzo Spadafora sono chiare, alcuni club vorrebbero fermare tutto e altri spingono per riprendere il prima possibile ma, comunque vada, non sarebbero loro a decidere. Il punto vero tuttavia è che è il Governo a dover di fatto dare la luce verde, e ne avevamo già parlato.

LA SERIE A FARA’ CADERE IL GOVERNO?

In Germania per esempio Angela Merkel ha permesso alla Bundesliga di riprendere, tanto che sabato si sono giocate le prime partite dopo la pandemia da Coronavirus; situazione abbastanza simile anche in Inghilterra e Spagna, ma in altri Paesi si è scelto di pensare alla prossima stagione. E’ il caso per esempio della Francia, ma se non altro sotto la Torre Eiffel la decisione è stata tutto sommato rapida; ecco, diciamo allora che il premier vuole evitare che sia la Serie A a determinare il futuro del suo Governo. Questo perché il presidente del Consiglio si è reso conto di come l’argomento sia caldo e delicato, e interessi un gran numero di persone; al di là dell’attaccamento e della passione c’è poi tutta una serie di questioni che si legano a filo doppio all’economia, ai bilanci delle squadre, ai soldi persi in diritti tv, agli stadi chiusi e altro ancora. Insomma: andando al di là del classico “moralismo” (come lo ha chiamato Marcello Lippi) il calcio, o quantomeno la Serie A parlando di Italia, conta eccome e non può essere trattato come argomento di Serie B.

Da qui, la linea guida di Conte: che dovrà in prima persona esporsi sulla ripartenza del campionato, e dunque trovare la soluzione migliore. Mercoledì Gravina ha in programma un incontro con lui per definire il futuro del calcio italiano, e Conte spera di arrivarci con una proposta chiara anche a livello di protocollo: non basta aver riaperto gli allenamenti di gruppo perché ci sono società che lavoreranno individualmente fino a che non verrà individuata una misura sanitaria soddisfacente (è il caso della Juventus). Proprio la Germania potrebbe rappresentare l’esempio da seguire: il premier avrà seguito la ripartenza della Bundesliga e potrà aver provato a trarre qualche spunto interessante per permettere che anche nel nostro Paese si possa tornare a giocare. Vedremo allora nei prossimi giorni come si svilupperà la questione…



