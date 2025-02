La Sicilia di Montalbano protagonista della puntata di Ulisse, il piacere della scoperta

Lunedì 17 febbraio 2025, in prima serata, torna l’appuntamento con l’arte e la cultura di Alberto Angelo. Raiuno, infatti, trasmette una puntata speciale di Ulisse, il piacere della scoperta dal titolo “La Sicilia di Montalbano”. Alberto Angela, in occasione del centenario dalla nascita di Andrea Camilleri, conduce il pubblico alla scoperta dei luoghi simbolo di Montalbano che il pubblico ha imparato a conoscere attraverso i vari episodi della serie tv. Le telecamere di Ulisse, il piacere della scoperta, mostreranno un angolo di paradiso della Sicilia in cui è nato non solo il personaggio di Salvo Montalbano, ma anche tutti i casi che ha risolto.

Si andrà alla scoperta dei luoghi in cui sono state ambientate le avventure del commissario: Scicli, Ragusa, Modica, la Scala dei Turchi, la Fornace Penna. E poi Marzamemi, Donnafugata, la Valle dei Templi di Agrigento, Tindari.

La Sicilia di Montalbano – Il piacere della scoperta: le parole dei protagonisti

Nello speciale di Ulisse – Il piacere della scoperta dedicato alla Sicilia di Montalbano, Alberto Angela non mostrerà solo i luoghi del famoso personaggio creato da Andrea Camilleri ma incontrerà anche i protagonisti della serie televisiva. Incontrerà così il bizzarro personaggio di Catarella interpretato da Angelo Russo, il fedele ispettore Fazio a cui presta il volto Peppino Mazzotta, il “fimminaro” Mimì Augello che è interpretato da Cesare Bocci. Alberto Angela, poi, incontrerà il protagonista indiscusso de Il commissario Montalbano ovvero Luca Zingaretti.

Sarà una serata speciale dedicata ad Andrea Cammilleri e al suo personaggio più famoso. Nel corso della serata speciale, infine, ci sarà anche Arianna Mortelliti, nipote dello scrittore, che svelerà il modo in cui il nonno dava vita ai suoi racconti. Infine, l’editore Antonio Sellerio parlerà del suo successo in tutto il mondo.

Come vedere in diretta streaming La Sicilia di Montalbano a “Ulisse, il piacere della scoperta”

Ulisse, il piacere della scoperta dal titolo “La Sicilia di Montalbano” può essere visto in diretta televisiva su Raiuno, a partire dalle 21.30, al termine della puntata di Affari tuoi che torna in onda dopo la pausa per Sanremo. Collegandosi al sito o scaricando l’apposita applicazione di Raiplay, è possibile seguire la serata evento in diretta streaming.

