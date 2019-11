La Sierra/ Dopo “Enfasi” alla prova con “The Ecstasy of God” (X Factor 2019)

La Sierra per superare il sesto Live Show di X Factor 2019, che andrà in onda giovedì 28 novembre 2019 su Sky Uno, dovranno esibirsi con il loro inedito “Enfasi” e col brano ‘The Ecstasy of God’ de ‘Il Buono il Brutto e il Cattivo’ del grande Ennio Morricone. Lo sgomento sul viso del duo è difficile non notarlo. Samuel ha voluto puntare su di loro per portare a casa un’altra scommessa. Crede nelle potenzialità de La Sierra, affermando ‘Hanno la sensibilità per farlo’. Per rivedere i commenti del quinto Live clicca qui.

La Sierra, X Factor: così una settimana fa

Giacomo e Massimo si sono presentati ad X Factor 2019 con il gruppo La Sierra, capeggiato da Samuel Romano, cantante dei Subsonica. I giudici hanno mostrato diversi dubbi su di loro perché molto spesso sono apparsi spenti e poco coinvolgenti nelle esibizioni sul palco di X Factor. Nonostante ciò, tutti hanno apprezzato il loro punto di forza, ovvero la scrittura dei testi che si è rivelata sempre comunicativa ed ineccepibile.

Nel quinto Live Show di X Factor 2019, La Sierra ha portato sul palco una versione rivisitata del loro inedito ‘Enfasi’. Si sono presentati alle audizioni con questo brano che sin da subito ha raccolto gli apprezzamenti di giudici e pubblico. Nell’ultima puntata dei Live, il duo ha riproposto il brano dimostrando ancora una volta di avere tutte le carte in regola per guadagnarsi un posto nel mercato discografico. E’ senza dubbio il pezzo più radiofonico e contemporaneo di questa edizione di X Factor, infatti i riarrangiamenti hanno reso il brano molto vicino al genere pop. A tal proposito, Sfera Ebbasta ha commentato la performance dicendo ‘Cercate di rimanere più voi stessi possibile’. Mara Maionchi invece ha affermato di apprezzare molto di più il duo quando presenta canzoni socialmente utili per i giovani di oggi. Contrariamente, la coach degli Under Uomini, Malika Ayane, ha gradito particolarmente la verità portata sul palco del quinto Live Show di X Factor 2019; ha commentato infatti ‘Apprezzo tanto che abbiate sviluppato un aspetto più aggraziato del giovane umano’. A seguito di questi commenti, il caposquadra Samuel ha cercato di mantenere viva la scintilla che ha portato fin qui Giacomo e Massimo. Gli ricorda, quindi, che ‘Quando uscirete di qua sarà tutto da ricostruire. Bisognerà ripartire da zero. Quindi non dimenticatevi da dove cazzo siete venuti’.

L'inedito Enfasi





