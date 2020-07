La sigla di Ken il Guerriero pubblicità per caramelle/ Che retroscena sul manga!

La sigla di Ken il Guerriero dove essere un jingle per una pubblicità di caramelle gommose. A raccontarlo è Claudio Maioli, musicista e autore del motivetto divenuto famosissimo grazie al manga nipponico con protagonista l’uomo dalle sette stelle di Hokuto. A Repubblica ha confessato: “La melodia l’avevo scritta come jingle pubblicitario per una marca di caramelle gommose, che però non si fece. Così quando la Rca mi chiese una sigla per questo cartone animato non dovetti fare altro che trovare un ritornello adeguato e diventò una sigla cult“. Chi non ha mai cantato il ritornello “Ken sei tu fantastico guerriero” e chissà come sarebbero andate le cose se al posto del moro maestro di arti marziali ci fosse stata una gelèe alla frutta.

La sigla di Ken il Guerriero pubblicità per caramelle: il provino e il testo di Macchiarella

La sigla di Ken il Guerriero è entrata di diritto nella storia della musica, passando per la porta dei cartoni animati, ma doveva essere il jingle di una pubblicità di caramelle. Claudio Maioli torna sulle sue origini: “Registrati tutto in un provino casalingo cantando in finto inglese, fu Lucio Macchiarella a scrivere il testo. Fu la prima e unica volta da voce solista. All’epoca però non mi resi conto del successo che ebbe, lo scoprii quasi quindici anni dopo grazie al grandissimo amore dei fan“. Ancora oggi quella sigla rimane nella storia della musica italiana, con le edizioni home video dell’anime giapponese pronte a riportare la Sacra Scuola di Hokuto in prima pagina.

