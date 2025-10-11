La Signora Coriandoli viene bocciata senza pietà da Guillermo Mariotto a Ballando con le Stelle, ma dopo le palette non le gliele manda a dire...

Tango per la Signora Coriandoli e coach Simone di Pasquale nella terza puntata di Ballando con le Stelle 2025. “Vederti ballare il tango è un’esperienza”, commenta divertita Milly Carlucci dopo la performance in pista da ballo della Signora Coriandoli. Per addolcire la giuria, la concorrente offre dei rimasugli di piadina presi dalla borsetta ma nessuno accetta. Per quanto riguarda la performance, Ivan Zazzaroni si dice soddisfatto, perché “fare peggio delle altre volte era impossibile”.

“Grazie, cerco sempre di migliorare”, dice la Signora Coriandoli. Fabio Canino pone enfasi sull’outfit audace scelto dalla Signora per il tango con Simone di Pasquale. Mentre la Smith, presidentessa della giuria, pone enfasi sugli aspetti tecnici. “Coreografia molto adatta a te. Hai guardato Simone maliziosamente, mi è piaciuto tantissimo”, la promozione di Carolyn. Insomma, la coppia sembra aver fatto passi avanti rispetto alle prime due settimane.

La Signora Coriandoli non le manda a dire a Guillermo Mariotto: scontro a Ballando con le Stelle 2025

Dopo tante chiacchiere è dunque il momento del punteggio: la Smith dà la sufficienza, Selvaggia Lucarelli alza a 7, Mariotto spietato dà 2, mentre Zazzaroni e Canino non vanno oltre il 5. Totale punteggio: venticinque punti. La Signora Coriandoli incassa il bottino, ma chiude con una stoccata a Guillermo Mariotto, dopo il suo voto spietato.

“Ma le sue collezioni non si trovano? Forse le colleziona solo lei…”, la frustata irriverente al giurato. Non mancano le scintille in pista da ballo. La Signora Coriandoli e Simone Di Pasquale hanno ottenuto feedback positivi da quasi tutti i giurati, eccetto Guillermo Mariotto.

