LA SIGNORA DELLO ZOO DI VARSAVIA/ Su Canale 5 un film dal grande pathos

Tutto La signora dello Zoo di Varsavia è realizzato in modo da assicurare un notevole pathos allo spettatore, anche perché la fuga degli ebrei avviene sotto il naso dei soldati nazisti che potrebbero scoprire i prigionieri in qualsiasi momento. Notevole è una frase che la moglie del direttore pronuncia durante il film, riferendosi alle persone e dichiarando di non sapere quali sono le persone di cui potersi fidare, motivo per il quale ama moltissimo gli animali. Alla fine della guerra risulteranno oltre 300 le persone che i due coniugi riuscirono a salvare dalle deportazioni, dalla fame e da una morte ritenuta da tutti sicura. Inutile sottolineare che gli occhi del pubblico sono tutti per Jessica Chastain che interpreta Antonina Zabinski. Bellezza incredibile con i suoi capelli rossi ha fatto innamorare il pubblico di lei fin da quando ancora giovanissima recitava nello spettacolo di Romeo e Giulietta era il 1998. Il grande successo cinematografico era arrivato nel 2011 grazie alla sua interpretazione in Tree of Life.

La signora dello zoo di Varsavia, film diretto da Niki Caro

La signora dello zoo di Varsavia va in onda oggi, 6 ottobre, a partire dalle 21:30 su Canale 5. Il film è diretto da Niki Caro, regista neozelandese emergente che ha al suo attivo altri film di successo come La ragazza delle balene, North Country, Chiamatemi Anna e Mulan solo per citarne alcuni. Il cast del film ha come obiettivo quello di raccontare una storia poco conosciuta ma che denota un grande coraggio e al tempo stesso notevole umiltà; sono presenti Jessica Chastain, Daniel Bruhl, Johan Heldenbergh, Val Maloku e Iddo Goldberg. Il film è infatti ispirato ad una storia vera che prende ispirazione dal libro di Diane Ackerman dal titolo Gli ebrei dello zoo di Varsavia. La scenografia è stata affidata a Suzie Davis mentre la colonna sonora si basa sulle musiche realizzate da Harry Gregson-Williams.

La signora dello zoo di Varsavia, la trama del film

La storia de La signora dello zoo di Varsavia è ambientata nel 1939 quando la Polonia, invasa dalle truppe tedesche, è oggetto di bombardamenti e anche lo zoo di Varsavia subisce questa sorte. Molti animali muiono sotto le bombe mentre quelli che riescono a fuggire sono uccisi dai soldati; le gabbie sono adibite a deposito di armi e munizioni e il direttore dello zoo e sua moglie vengono informati che lo zoo sarà liquidato.Lo scienziato Lutz Heck promette però di salvare gli animali migliori portandoli in Germania per poi restituirli quando le ostilità saranno terminate. Nel frattempo però viene realizzato il ghetto per gli ebrei e iniziano le deportazioni; i due coniugi per salvarli hanno un’idea, riprendere l’attività dello zoo con un allevamento di maiali. Heck, ammaliato dalla donna accetta e i due riescono a far passare diversi ebrei dal ghetto, attraverso i passaggi dello zoo, fino alla cantina della loro abitazione, salvandoli da morte sicura.

Video, il trailer del film “La signora dello zoo di Varsavia”





