La signora dello zoo di Varsavia/ Video, su Canale 5 il film di Niki Caro

La signora dello zoo di Varsavia va in onda su Canale 5 oggi, martedì 11 febbraio alle ore 21:10. Si tratta di una pellicola realizzata negli Stati Uniti d’America nel 2017 da diverse case cinematografiche la cui regia è stata curata da Niki Caro, il soggetto è stato tratto da un fatto realmente accaduto riportato nel libro Gli ebrei dello zoo di Varsavia scritto da Diane Ackerman mentre la sceneggiatura è stata rivista da Angela Workman. Il montaggio di questa pellicola è stato realizzato da David Coulson, le musiche della colonna sonora sono state composte da Harry Gregson – Williams e la scenografia porta la firma di Suzie Davies. Nel cast sono presenti Jessica Chastain, Daniel Bruhl, Johan Heldenbergh, Val Maloku, Michael McElhatton e Iddo Goldberg.

La signora dello zoo di Varsavia, la trama del film

Ecco la trama de La signora dello zoo di Varsavia. Ci troviamo nell’anno 1939 nella città di Varsavia ormai già caduta sotto il controllo del regime nazista che minaccia di sterminare tutti i civili che hanno origini ebree. Una situazione piuttosto complicata che avrà varie conseguenze sulla vita quotidiana della città polacca ed in particolar modo per quanto riguarda lo zoo cittadino gestito da una coppia di grandi appassionati. Anche gli animali dello zoo presenti all’interno della struttura sono messi a rischio in quanto le truppe di Hitler hanno deciso di macellare i vari animali presenti con lo scopo di poter reperire risorse con cui gestire le esigenze alimentari delle varie truppe. Tuttavia i due coniugi riescono ad ottenere una sorta di patto con i nazisti ed in particolar modo con il colonnello che è stato scelto da Hitler in persona per gestire le attività di natura logistica all’interno della città di Varsavia. Il soldato nazista avendo un certo debole nei confronti della direttrice dello zoo di Varsavia e quindi della moglie del proprietario, cerca di darle supporto in questa sua iniziativa con la speranza di potersi avvicinare a lei. In realtà i due coniugi vogliono sfruttare questo ascendente che la donna ha nei confronti dell’importante ufficiale tedesco in maniera tale da non solo da salvare gli animali presenti all’interno dello zoo ma anche e soprattutto le diverse centinaia di ebrei presenti nel ghetto di Varsavia che vengono nascosti all’interno della loro casa e soprattutto in alcune strutture presenti dello zoo. I coniugi, inoltre, riusciranno ad ottenere dei documenti falsi con cui faranno passare i vari ebrei come degli operai dello stesso zoo di origini polacche. Tutto potrà finalmente tornare alla normalità con la caduta del regime nazista ed in particolar modo con la liberazione che viene effettuata nella città di Varsavia da parte dell’esercito russo ma serviranno diversi mesi affinché la vita possa tornare a scorrere serena all’interno della città e che soprattutto lo zoo possa riprendere la sua naturale posizione dal punto di vista sociale.

